台中十大伴手禮下月票選　205家參賽創新高...得獎愈來愈難

▲▼台中十大伴手禮下月票選，今年有205家參賽再創新高，工策會將在29日舉辦市集為活動暖身。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「2023第14屆台中市十大伴手禮」下月將舉行票選活動，今年有205家參賽，比起去年的200家，得獎機會愈來愈難了，市政府上周已先經過一番篩選選出100家，29日舉辦百大店家特色市集，作為暖身，歡迎民眾假日前往市集享美食、買好物，還可參加台中購物節抽大獎。





台中市工策會總幹事黃于珊表示，為體恤伴手禮業者上半年受疫情影響，業績銳減，因此在11月12、13日舉行十大伴手禮網路和現場票選活動前，10月29日先在文心森林公園舉辦百大店家特色市集暖身，搭配台中購物節活動，期盼幫助業者提高業績、增加帶貨量。

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黃于珊說明，第14屆台中市十大伴手禮以「BUY禮！百禮！」為主題，希望全台民眾及海外遊客快來台中買（BUY）百大伴手禮，前十大伴手禮雖然質優，百大店家商品也不錯。

這屆入圍百大店家食品類，包括金馬獎指定蛋捲禮盒、第二市場排隊名店梅煎茶，更有農會品牌與百大青農一同競爭的「農特產精品獎」；非食品類則有社福機構推出的快樂襪、結合古蹟與3D列印技術的窗花擴香石、寓教於樂的木製幼兒教具；金口碑獎共有7家歷屆首獎店家參與，令人耳目一新的百大店家名單，大大增加今年選拔的競爭力與可看度。



工策會表示，今年第4屆台中購物節聲勢驚人，短短16天暖身活動，就衝出24億3千多萬元的登錄消費金額，逼近第1屆的25億元；台中市十大伴手禮網路票選活動，自11月1日起民眾下載並登入台中購物節APP，即可進入票選頁面投下神聖的一票，歡迎民眾票選、購物節抽獎，一舉兩得。