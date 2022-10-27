跑去「隔壁選區市場」拜票！陳聖文親曝原因　支持者讚：有用心

▲陳聖文到中正區拜票。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選將至，候選人無不勤跑行程，有些是到市場拜票，有些是站在街口和民眾揮揮手，值得一提的是，第六選區（大安、文山）的民進黨市議員候選人陳聖文則說，他今天到「中正區」拜票，同時公開原因。貼文一出，支持者也大讚認真。

陳聖文在臉書上貼文，提到他今天到東門市場拜票，因為「這裡雖然劃分為中正區，但我們大安區民輝里、民炤里、光明里、永康里、福住里的鄉親都在這裡買菜」。而在拜票的同時，也有民眾直呼「拜票拜到這裡來！很認真喔！」

對此，陳聖文表示，他是新人、沒有票源，靠的就是這2年不停歇的雙腳，以及每雙握住的手，「最在地、最在意」。

貼文底下也有支持者回應，「在這裡拜票真的很有心」、「里民在哪，候選人就在哪，這就是真正在意民眾」、「超級認真欸」、「加油，不被你感動真的很難」、「全力支持」。

▲趙怡翔（左）、吳怡農（右）。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

同黨的市議員候選人「口譯哥」趙怡翔同樣也到市場拜票，他合體吳怡農走訪通化市場，沿途收到不少朋友熱情的鼓勵。他也說，吳怡農長期都在關注危機時刻的應變處理，兩人雖在不同崗位，但目標都是一致的，就是要讓「台灣變得更好」。

而說到政治新人，不能不提無黨籍的「鋼鐵俠」徐正文，他今天一早6時就到忠孝復興捷運站附近和選民打招呼，還被問說「幹嘛那麼累？」他則說，「因為我是新人，我要更加努力」。

▲徐正文。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

話鋒一轉，徐正文坦言，雖然羨慕有些候選人有前輩或名人「加持」，但是「從來不知道他們說未來要做什麼可以幫民眾做什麼？」因此他也喊話，「我們才是真正的去睡3、4小時，每天站街口之後還要去掛布條、去街頭演講，把自己的政見告訴大家」，請大家把票投給自己最常看到、有提出政見的候選人。

另外，國民黨市議員候選人楊植斗昨（26）日在路口拜票時，因為重心不穩，從演講台上往後仰摔下。昨晚他也向大家報平安，「從醫院離開後，返家躺了一下」，之後還會回診，休息後會再出發。

對此，同黨的王欣儀回應，「植斗保重，身體要緊！」同黨的台北市長候選人蔣萬安也說，「植斗保重，揭弊打綠需要你！」留言處整排藍勾勾。雖然是同選區競爭者，不過徐正文也發文表示，「聽說有一個候選人倒在地上，也希望他平安健康！為他禱告。」

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