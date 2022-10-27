蘇貞昌拍板幫教保員、托育人員加薪！　7.5萬從業人員受惠

記者陳家祥／台北報導

為了讓提供幼教服務的人員更能安心照顧幼兒、長留久任，行政院長蘇貞昌拍板加薪，公共化托育人員薪資，規劃由現行2.8萬元提高為3.5萬餘元；準公共托嬰中心人員、幼兒園教師及教保員，固定薪資提高到「3萬元到3.6萬元」為最低薪資基準。預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。

教育部表示，2023年起，對於公共化托育專業人員薪資，規劃由現行每月2.8萬元提高為3.5萬餘元；準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為以「3萬元到3.6萬元」為最低薪資基準。

另外，中央政府對公私立幼兒園教保員補助，將從每人每月900元提高到每人每月2000元，相關措施預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。

而為了提升托育品質，教育部規劃，對於願意主動調降照顧比為1:4的托嬰中心，2023年持續由政府給予每年至多50萬元的獎助；對於準公共托嬰中心，將依規模給予40萬到80萬元不等的設施設備補助，預計有1100多家托嬰中心受益。

另外，對於準公共保母，也提高設施設備等相關項目補助，由每人每年5000元，調整為每人每年1.2萬元，預計有2.2萬名保母受益，可優化托育環境、提供適齡適性的教具及多元營養均衡飲食。

少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落實執行及滾動修正少子女化對策計畫，給養兒育女的家庭最大的奧援，本次新增政策措施所需經費約55億元，2023年整體計畫超過1000億元，透由多種育兒支持措施及營造友善教保環境，讓政府成為年輕家庭的育兒夥伴，讓每個孩子都能獲得完整的照顧。