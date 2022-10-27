全面支持學齡前家長！0到5歲育兒津貼、0到2歲托育補助取消排富規定

記者陳家祥／台北報導

為了提振生育率、落實「0-6歲國家一起養」，政府每月發放育兒津貼，第1胎每月發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。行政院27日通過教育部提報的「少子女化對策計畫調整規劃」，取消0到未滿5歲育兒津貼、0到未滿2歲托育補助將取消排富規定，更全面支持學齡前每一位家長。

行政院2018年核定我國少子女化對策計畫，為落實「0-6歲國家一起養」，於2021年1月修正公布計畫內容，2022年8月起，政府平價教保服務與育兒津貼同步升級，0至未滿5歲育兒津貼及5歲就學補助達到每月5000元。

另外，0至未滿2歲幼兒就讀公共化托育機構，每月補助5500元；就讀準公共托育機構或送托準公共保母，每月補助8500元。2至未滿6歲幼兒就讀公立、非營利、準公共幼兒園，每月繳費不超過3000元。上述補助並依胎次再增加，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽實質有感。

教育部表示，育兒津貼自2022年8月起，已達成加倍發放的目標，育兒津貼第1胎每月發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。為更全面支持學齡前每一位家長，自2023年1月起，0到未滿5歲育兒津貼、0到未滿2歲托育補助將取消排富規定；5至未滿6歲幼兒就學補助，也將擴及沒有就學的幼兒。

教育部說，此項措施上路後，預估將增加4.19萬個幼兒受益，新制實施後，讓0-6歲幼兒全面受到照顧，總計有103萬名幼兒受益，讓政府成為年輕爸媽的神隊友。

教育部表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落實執行及滾動修正少子女化對策計畫，給養兒育女的家庭最大的奧援，本次新增政策措施所需經費約55億元，2023年整體計畫超過1000億元，透由多種育兒支持措施及營造友善教保環境，讓政府成為年輕家庭的育兒夥伴，讓每個孩子都能獲得完整的照顧。