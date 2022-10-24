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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診接觸3+4、入境0+7政策不一致！　蘇貞昌指示調整2前提

▲▼行政院長蘇貞昌以視訊方式召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌以視訊方式召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心24日在擴大防疫會議中指出，隨邊境管制政策調整為入境人員免除居家檢疫，改進行7天自主防疫措施，現行國內對於接觸者實施3+4居家隔離及0+7自主防疫併行的措施與境外管制政策似有不一致，相關措施有必要進行調整。對此，行政院長蘇貞昌裁示，相關防疫措施的實施以及防疫政策的調整，須以保護2300萬全體國人的健康以及專業判斷為前提。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情持平，上週下降8％，仍為國際關注之突發公衛事件，北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約78.9%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變與流行。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數下降，近一週（10/17-23）較前一週下降14.8%，輕症/無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性以及對疫情造成的影響。

指揮中心指出，13日調升入境總量為15萬人/週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放後10日（10/13-22）入、出境人數均明顯成長，平均每日入境10,081人次，較前一月增加1.71倍。

此外，隨邊境管制政策調整為入境人員免除居家檢疫，改進行7天自主防疫措施，現行國內對於接觸者實施3+4居家隔離及0+7自主防疫併行的措施與境外管制政策似有不一致之處，相關措施有必要進行調整。

蘇貞昌表示，疫情已經朝向明朗的方向前進，境外管制措施也在近日逐步鬆綁，國人出境人數也日益提高，顯見民眾已逐漸步入正常生活，而本週末各地將舉辦大型節慶或遊行活動，請指揮中心密切觀察後續對疫情可能造成的影響。

蘇貞昌說，國內疫情雖已呈現下降的趨勢，但相關防疫措施的實施以及防疫政策的調整，仍須以保護2300萬全體國人的健康以及專業判斷為前提，有關接觸者防疫措施的調整，請指揮中心在疫情可控的前提下，考量公共防疫的需要下進行評估，並適時於指揮中心記者會中對外說明。

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