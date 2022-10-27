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台南移工職安體感訓練　全程免費歡迎報名

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作，11月11日持續辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，歡迎踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市勞工局與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作，11月11日持續辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，歡迎踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為降低移工職災發生率，讓外國人都能安心在台南工作生活，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心合作，11月11日持續辦理「移工職安參訪暨體感訓練」活動，透過現場觀摩及親身體驗訓練模式，加強移工防範職業災害發生的認知能力，全程免費、歡迎踴躍報名參加。

勞工局王局長鑫基表示，目前台南市移工人數為61193人，其中產業移工為47144人（占77％），隨著產業移工人數逐年增加，勞工局於2019年首創開辦「移工職安參訪暨體感訓練活動」，參與移工皆表示受惠良多，今年將持續推動辦理，加強外國人安全衛生認知能力，以達到預防職業災害發生的作用，並提升整體職業安全衛生水準。

本次活動將前往高雄，參訪由職安署和南科管理局共同打造的「職業安全衛生多體感延伸實境（XR）防災模擬訓練場域」，體驗局限空間、高空工作車、施工架職業災害模擬訓練課程，經由模擬各種安全衛生危害之實際體驗，使參訓學員從中學習正確之安全衛生規定與作業安全衛生相關知識，且進一步移工訓後可擔任各該公司之安全衛生種子教官，將所學知識分享給其他移工。

勞工局王局長鑫基補充表示，今年辦理的日期剛好有其特別意義，111.11.11，表示沒有職安健康這個「1」，後面的0再多也沒有任何意義，呼應黃偉哲市長所說，沒有健康、安全就沒有一切，也因此除了本計畫以外，勞工局今年亦首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員及翻譯到場提供服務，希冀透過各項多元方案，提升台南市事業單位及移工之職業安全衛生認知能力，降低職業災害發生率、落實黃市長偉哲「希望家園」的理念，讓移工可以安心的居住於台南市工作。

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