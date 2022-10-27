重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

▲嘉義基督教醫院舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「慢步環台猴哩哉(漫步環台乎你知) 醫起守護兒童發展！」嘉義基督教醫院26日舉辦早期療育公益環台巡迴活動開跑儀式，另外14間「醫療策略聯盟」(ATHCA)盟院一起響應，將由嘉基早療中心吉祥物「慢慢猴」擔任大使，自嘉基出發至全台14間盟院進行為期1個月的環台公益巡迴演出，為早療兒童發聲，期待透過社會大眾的力量，發起對兒童健康發展與早期療育的重視，一起守護兒童。

嘉基早療中心三年前便推出《擁抱慢慢猴》繪本，向社會大眾宣導兒童發展的重要性、社區融合及接納對發展遲緩兒童及其家庭正向的意義，更營造了友善的共融環境，並培訓了一群說繪本的種子老師至嘉義各社區角落進行繪本分享。

今年度為讓形式更加生動活潑、吸睛，中心成立【擁抱慢慢猴】兒童劇團，透過生動的演出，影響的對象族群不再僅限親子，更進一步延伸至社區長輩，促進老幼共融的重要性。同時藉著承辦「醫療策略聯盟公益活動」的機會，進一步規劃跨越嘉義，將自身「融合繪本及繪本兒童劇」的執行經驗與模式，分享至全國各地的醫療盟院。

「《擁抱慢慢猴》預計也要在今年底出續集囉。」嘉基早療中心主任穆春香說，《擁抱慢慢猴》融合繪本發行後，配合「慢慢猴」大使用各種多元的形式與社會大眾互動，慢慢猴大使的形象與人氣不斷的提升，也被孩子與家長接受，達到社會教育、家庭共學的目的。

嘉基兒童發展聯合評估中心侯育銘醫師強調，透過繪本易使家長和兒童一起閱讀的特性，能有效增加民眾對發展遲緩的認知與警覺性，《擁抱慢慢猴》第二冊的主題就是當自己或身邊的兒童有發展困擾及療育時，知道如何面對及尋求醫療資源，因為把握療育的黃金期，一向是兒童的發展關鍵。

「醫起守護兒童發展！」環台醫療策略聯盟理事長也是嘉基醫院院長姚維仁表示，面臨少子化的台灣社會，本次榮幸能串起15家醫院，發起對兒童健康發展守護的重視與行動，守護每個幼小生命的平安成長；若民眾願意支持醫院早期療育的服務，或對《擁抱慢慢猴》繪本有興趣，歡迎洽詢嘉基早療中心，電話(05)2719509、2718661。

巡迴醫院名冊：

戴德森醫療財團法人嘉義基教醫院、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院、大千綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、聯新國際醫院、衛生福利部臺北醫院、醫療財團法人臺安醫院、基隆長庚紀念醫院、天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院、臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、台東馬偕紀念醫院、安泰醫療社團法人安泰醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、國軍高雄總醫院左營分院。