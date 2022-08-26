達文西手術治癒攝護腺　降低術後漏尿及性功能障礙

▲使用達文西手術系統進行泌尿科手術，提高手術的精準與安全 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

攝護腺癌是男性頭號敵人，而攝護腺癌症患者，因擔心手術會造成尿失禁、勃起功能障礙，怯於手術治療，目前如能透過達文西進行手術，不僅傷口小，也有利於保留攝護腺周遭的血管及神經，能大幅降低術後漏尿及性功能障礙問題。

▲賴韋宏醫師向病患說明病灶及達文西手術進行病灶切除的過程。（圖／嘉義基督教醫院提供）

日前，嘉義基督教醫院泌尿科賴韋宏醫師幫61歲的賴先生完成達文西攝護腺根除手術，術後6天出院，恢復良好，追蹤PSA指數順利降到趨近於0 (無法測量)，且沒有出現尿失禁現象，勃起功能亦未受影響。

賴韋宏指出，賴姓病人因體檢發現前列腺特異抗原(Prostate Specific Antigen, PSA)指數異常升高，被轉介到泌尿科門診。在問診過程中發現賴先生的父親有攝護腺癌的病史，為高危險群，經醫生詳細解說下，接受了攝護腺切片後，證實罹患攝護腺癌，所幸影像學上並沒有遠端轉移的情形，經過討論後，賴先生選擇了達文西攝護腺根除手術。

攝護腺癌名列國內10大癌症之列，而且近幾年其發生率和死亡率逐年上升，在台灣估計1年有1萬個攝護腺癌病例，且台灣近十年攝護腺癌死亡率增加7倍之多；攝護腺癌百分之十五與家族遺傳有關，攝護腺癌好發於50歲以上的男性，其發生與老化、家族遺傳及基因有關，若血親在60歲前罹患攝護腺癌，本身也罹患攝護腺癌的機率高達一般人的兩倍以上，嘉義基督教醫院建議40歲以上有攝護腺家族病史的男性都應每年定期篩檢，以利早期發現，早期治療。

▲賴韋宏醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

賴韋宏表示，攝護腺癌早期大多沒有症狀，初期也跟良性攝護腺肥大症狀難以區分，因此，在台灣有5-6成的病人診斷出攝護腺癌時，已經有遠端轉移，是比較末期的狀況。想要早期發現攝護腺癌需要靠PSA和肛門指診的定期篩檢，若能早期診斷出來，經過治療後5年存活率超過九成！

賴韋宏指出，過去攝護腺癌開刀多以傳統開腹手術進行，患者下腹部會有一個20-25公分左右的大傷口，而且術中的出血量較高，術後恢復期較長，也有比較高的機率產生性功能障礙和尿失禁。達文西手術則和腹腔鏡手術一樣能讓傷口侷限在4-5個小傷口，減低術後疼痛、縮短恢復期；更有甚者，達文西機器手臂能夠克服一般腹腔鏡手術容易遇到的器械角度限制造成的縫合困難，配合3D立體高解析度影像，成功減少術中出血，保留周邊神經血管，達到更好的手術成果。