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嘉基新一代多軸式血管攝影系統　術前與術後檢查一站式完成

▲▼ 嘉基建置複合式手術室引進新一代多軸式血管攝影系統 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲複合式手術室目前施工景況 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著科技日新月異，現代化手術也加入多項人工智慧，嘉義基督教醫院為照顧民眾的健康興建全國首棟獨立的手術專用大樓，並建置新一代多軸式血管攝影系統的複合式手術室，從術前與術後檢查一站式完成，有助於提升重大外傷的處置能力，可節省緊急手術的搶救時間，提升醫療品質及安全，守護民眾健康。

嘉基外科部主任孫瑞明醫師表示，智慧手術大樓內有二十三間手術房，其中包含最新尖端科技及先進精準治療的達文西手術室及複合式手術室。複合式手術室內部設置靈活的新一代多軸式血管攝影系統，可以與手術床同步連動，也可以全方位多角度的旋轉，更能從頭到腳掃瞄病人，立即取得精確的手術圖像，減少手術等候的時間，亦可以執行類似電腦斷層(Computer Tomography 簡稱 CT)的影像，在手術中引導方向並立即評估手術的結果。

▲▼ 嘉基建置複合式手術室引進新一代多軸式血管攝影系統 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲多軸式血管攝影系統展示圖 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

孫瑞明指出，影像系統提供更寬的取像範圍，更快的取像速度，一體成型式的外觀設計，減少天花板外接管路，提供更佳的手術室內無菌管控；在這複合式手術室內，整合了各項裝備，將外接氣體、電路、影音訊號管線收納於懸臂之中，讓地面完全淨空，整個手術室空間變得寬敞明亮，沒有傳統手術室常見到的錯綜複雜的交叉管線，大大提升手術的安全與效率。

他同時提到，因應愈來愈多的腦、心血管病人，嘉基教醫院建置複合式手術室，雙平面機械手臂設施，術前術後快速測量血流的速度，一站式的服務，送醫後不用到急診做斷層掃描，直接到手術室，立即做斷層掃描，緊接著進行血管攝影、取栓手術，術後做斷層影像檢查也可同步進行，可節省寶貴的搶救時間，是急性腦中風取栓很重要的利器。

此外，新一代多軸式血管攝影系統的複合式手術室，搭配先進的立體定位導航系統，未來也可以滿足多領域的手術介入治療，在心臟手術、血管手術、神經手術、胸腔及腹腔腫瘤手術上，可提供更精準及微創化的手術治療，對於緊急的嚴重創傷病人更是一個搶時間止血救命的強大武器。

嘉基於智慧手術大樓內新穎的設備，將投入醫療的行列，物盡其用，守護廣大的雲嘉南鄉親健康，嘉基成為照護民眾，值得信賴的標竿醫院。

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