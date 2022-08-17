原發性頭痛惱人！　嘉基頭痛中心中醫針灸把脈...減緩不適感

▲▼嘉基「頭痛中心」中醫針灸把脈有效減緩不適感。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據國際頭痛疾病分類，原發性頭痛分為偏頭痛、緊縮型頭痛、三叉自律神經頭痛，其中以偏頭痛和緊縮型頭痛較為常見，嘉基中醫建議針灸、穴位按摩及清淡飲食，可助改善頭痛程度及發作頻率。





偏頭痛的症狀大多位於單側或雙側的顳部或前額部，頭痛的性質是屬於搏動性，常伴隨噁心、嘔吐、畏光等；而緊縮型頭痛的症狀通常是雙側，從頸部、後枕部經由頭頂部和雙側擴展至前額部，也很常見只有局部的疼痛，頭痛的性質是壓迫、緊束性的疼痛，而非搏動性，常伴有焦慮、失眠等困擾，當疲勞或緊張時較容易引發。



嘉基中醫部、頭痛中心陳嘉帆醫師表示，頭痛原因可能是自身體質虛弱(長期勞累、作息不正常)，外在因素(受風受寒、流行性疾病)，及身體的不當使用(姿勢不良、過度使用)所導致。一般可透過針灸減緩頭痛的程度或頻率，針灸治療則根據疼痛部位所過的經絡，來決定取該經絡的穴位；若頭痛的原因與體質虛弱或風寒外感有關，可使用補虛或祛風散寒的中藥加以輔助，近期因疫情導致的長新冠症狀就包含頭痛，針灸或中藥都是可以考慮的方法。另外，有些頭痛發作時適量的熱花草茶、薑茶，或少油少鹽適量蔥花和薑絲的清湯，對於緩解頭痛有很大的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...





陳嘉帆醫師表示，常見的緊縮型頭痛，多與姿勢不良、過度勞累、焦慮、失眠有關，往往從後枕部及肩頸肌肉開始緊繃僵硬，在症狀初期，民眾可以考慮對於這些部位適溫熱敷及按摩，過程流汗要盡速擦乾，避免受到風寒；預防偏頭痛發生，可以針對緊繃部位及其周圍適當力道給予按壓按摩，可選擇最能舒緩頭痛的風池、太陽、百會、攢竹等穴位輕輕按揉，促進血液循環，也作為日常保養。醫師提醒，按摩需注意力道及次數，若狀況仍無緩解則建議就醫。



面對頭痛的困擾，中醫以針灸治療疼痛的療效已被世界衛生組織（WHO）認證，藉由針灸快速的止痛效果可減緩發作時的疼痛，加上中藥輔助，可減緩一定程度的頭痛症狀及頻率，嘉基日前成立「頭痛中心」，中西合璧治療，讓民眾改善日常生活品質。