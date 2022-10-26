藍沒搶到凱道路權喊「惡搞」　陳時中競辦斥低劣：嘆為觀止

▲陳時中競選團隊搶到北平東路及凱道路權。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數1個月，藍綠白搶11月25日「選前之夜」路權，不過，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹26日痛斥陳時中陣營「惡搞」，拿下民進黨中央黨部前的北平東路、總統府前的凱達格蘭大道。對此，陳時中競選總部回嗆，申請路權的規則公開透明，蔣萬安團隊沒有順利申請到就指控別人，如此低劣的選風令人嘆為觀止。

陳時中競選總部今天晚間發布新聞稿表示，所有路權申請皆依據台北市政府的相關規範辦理，相信每一組候選人都在同樣基礎、公平條件上申請路權，規則也是公開透明的，蔣萬安競選團隊只因沒順利申請到路權便要指控他人「惡搞」，甚至將農委會管理的「台北希望廣場」惡意造謠成「陳時中在民進黨中央黨部附近的市民農場市集大興土木」，如此低劣的選風令人嘆為觀止。

此外，陳時中競總嚴正呼籲蔣萬安競選團隊，選舉倒數1個月，請為台北市民進行一場正向、理智的選戰，還台北市民一個有水準的選舉環境，不要再抹黑造謠。

黃呂錦茹今天中午受訪時表示，台北市有幾個適合舉辦「選前之夜」場地，包括市府前廣場、凱道等，但這些地方都已被申請，目前國民黨申請到22日至24日共3天凱道路權，25日晚上則沒有申請到，直呼陳時中陣營「惡搞」，可能還要再與對方協調；而自由廣場附近場域也沒有搶到。