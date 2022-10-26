快訊／石門水庫網美薑母島大火　勇消碼頭改搭快艇衝水浪灌救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市石門水庫知名景點薑母島今（26）中午傳出住宅火警，消防局據報後派出大批消防車與警消趕往灌救，因起火點位於離島區域，消防車在遊艇碼頭停放，人員改搭船並攜帶幫浦水帶趕往薑母島搶救，目前初判並無人員受困受傷，目前還在殘火處理中，起火原因待查。

▲桃園市大溪區石門水庫上游薑母島今（26）日傳出住宅火警，現場冒出大量濃煙。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市大溪區石門水庫上游薑母島今（26）日傳出住宅火警，消防人員搭乘快艇趕往搶救。（圖／熱心民眾提供）

桃園消防局指出，今天中午12時23分接獲報案指稱，大溪區薑母島發生住宅火警，桃園市消防局第四大隊出動11輛消防車、36人搶救，因為起火點在石門水庫上游離島，消防車停放在遊艇碼頭上，人員攜帶幫浦與水帶搭乘快艇趕往火場救援。

▲桃園市大溪區石門水庫上游薑母島今（26）日傳出住宅火警，消防車停放在遊艇碼頭上。（圖／熱心民眾提供）

消防局表示，目前已將起火現場住宅火勢控制中，初步判定無人受困，至於起火原因仍須進一步鑑識釐清。

▲桃園市大溪區石門水庫上游薑母島今（26）日傳出住宅火警，現場火勢已被控制。（圖／熱心民眾提供）

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