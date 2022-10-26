確診者隔離縮短專家無共識！羅一鈞曝原因「再觀察一週疫情變化」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

2022九合一大選11月底登場，確診者投票權益受到關注，指揮中心專家會議今（26）日上午開會討論確診者前7天隔離是否縮短，但最後並無共識。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內近期將有多項社區綁措施，進一步鬆綁隔離天數可能對秋冬疫情、醫療量能造成衝擊，將觀察未來一週疫情變化，下週再開會討論。

開放國門後，國內防疫政策持續朝恢復正常生活方向進行，確診者隔離7+7已經將於11月7日放寬，後7天快篩陰性就可解除自主健康管理，但是前7天的隔離仍然持續，也引起無法出門投票質疑。

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指揮官王必勝日前表示，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。指揮中心發言人莊人祥昨表示，會請專家討論縮短隔離時間等相關事宜，今也會請中選會出席指揮中心記者會解答疑問。

今（26）日召開專家會議討論縮短確診者隔離時間，羅一鈞表示，確實有委員提出從7天隔離縮短為5天的方案，但仍有有多名委員提出，最近才宣布11/7有多項社區鬆綁措施，目前疫情還在準備脫離高原期，是否進一步做確診者隔離天數鬆綁，對秋冬疫情持保留態度，也因此，早上會議暫時無法達成共識，決議觀察未來一週變化，下週再開會討論。

▲投票資料照。（圖／記者周宸亘攝）

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