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獨／確診者7天隔離是否縮短？　專家會議「無共識」擇期再議

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲投票資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

2022九合一大選11月底登場，確診者投票權益受到關注，指揮中心專家會議今（26）日上午開會討論確診者前7天隔離是否縮短，行政院首席防疫顧問張上淳坦言，考量目前疫情狀況，本次會議尚無結論，會另外安排時間再次開會討論。

開放國門後，國內防疫政策持續朝恢復正常生活方向進行，確診者隔離7+7已經將於11月7日放寬，後7天快篩陰性就可解除自主健康管理，但是前7天的隔離仍然持續，也引起無法出門投票質疑。

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指揮官王必勝日前表示，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。指揮中心發言人莊人祥昨表示，會請專家討論縮短隔離時間等相關事宜，今也會請中選會出席指揮中心記者會解答疑問。

今（26）日召開專家會議討論縮短確診者隔離時間，張上淳受訪表示，考量目前疫情狀況，並沒有做出結論，會另外安排時間再次討論。

據了解，今早會議開會約1小時，會議中有專家認為可以比照美國、英國將7天隔離縮短為5天，快篩陰性之後可以解除隔離，陽性則繼續隔離，但是另有專家認為相關隔離縮短可能會有漏網之魚，影響國內本土疫情，由於各方意見仍無共識，決定再觀察一週疫情趨勢，等下週再議；至於投票日確診者短暫外出投票等議題，今日並無特別討論。

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