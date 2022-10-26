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快訊／中重症+204！1歲童染疫1個月後高燒送醫「腹水、心包膜積水」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增3起兒童重症，其中一名1歲男童本身沒打疫苗，無慢性病，9月中旬確診新冠，一個月後出現高燒症狀，後續就醫住院，檢查有腹水、心包膜積水，被懷疑為MIS-C接受治療；另也有1名5歲男童也因MIS-C就醫，一度因為血壓偏低住進加護病房。

▲▼10/25中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心公布今（26）日新增40261例本土個案，另增56例境外移入，確診個案中新增52例死亡。今日也新增通報204例中重症，當中有151例中症、53例重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增3起兒童重症，都是MIS-C；其中1名是1歲男童，沒打疫苗，無慢性病，9/14確診新冠，10/14有高燒等症狀，10/20就醫住院，檢查有腹水、心包膜積水，懷疑MIS-C給予免疫球蛋白治療，10/25出院。

第二起為5歲男童，打兩劑疫苗，沒慢性病，9/12確診，10/5起發燒皮疹，10/14紅眼、草莓舌、腹痛，10/15至急診住院，10/17~18因為血壓偏低住進加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療，10/21出院

另一起5歲男童，打兩劑疫苗，沒慢性病，9/15確診，10/14高燒腹痛腹瀉，10/17至急診，檢查有結膜炎、下脂皮疹，懷疑MIS-C，隔日住院，給予免疫球蛋白、類固醇治療，10/23出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共257例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、167例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲▼10/26本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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