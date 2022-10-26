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11／1實施第7輪快篩實名制！　2族群可免費領5劑

▲▼指揮中心10/7記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，11月1日起，實施第七輪家用抗原快篩試劑實名制，及第五輪0-6歲學齡前幼兒與第三輪65歲以上長者免費領取1份(5劑)快篩試劑。

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。

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指揮中心進一步指出，為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑及提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，民眾可持「2016年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年(含)以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,489家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證的民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊，有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買/領取，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

指揮中心也提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

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