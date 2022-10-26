快訊／本土+40261、死亡+52！30多歲女染疫5天亡「併代謝性酸中毒」

▲指揮中心指揮官王必勝說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增40261例本土個案，重返4萬大關；另增56例境外移入，確診個案中新增52例死亡。死亡個案當中最年輕為2名30多歲女性，都有慢性疾病，接種2~3劑疫苗，其中1人在10月18日快篩陽性，隔日就醫住院，仍在確診後5天仍因肺炎惡化，合併急性腎衰竭和代謝性酸中毒過世。

指揮中心今日公布國內新增39148例本土個案，和上週同日相較下降9.7%；至於縣市分布方面，以新北市7066例最多，接著依序是台中市5391例、高雄市4789例、桃園市4053、台北市3939例、台南市3597例。今日也新增通報204例中重症，當中有151例中症、53例重症。

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死亡個案年齡分布30多歲到90多歲，當中較年輕個案為2名30多歲女性。其中一人曾經接種兩劑疫苗，有肝硬化、糖尿病等慢性病史，10/18因為食慾精神差，快篩陽性，居家照護，10/19因為症狀未改善就醫住院，住院當中使用瑞德西韋，仍然因為肺炎惡化，於10/22過世。死因為新冠肺炎、合併急性腎衰竭和代謝性酸中毒。

另外一名女性個案，曾接種三劑疫苗，本身有血液疾病，7/9發燒呼吸喘，就醫血診，並且住院，也使用瑞德西韋，住院中併發敗血症，血液培養顯示有多重細菌感染，不幸於7/19過世。死因為肺炎、貧血相關血液疾病。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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