編織長青幸福網　彰化顧好序大人

圖、文／彰化縣政府提供

「家有一老，如有一寶」；當全台面臨高齡化的趨勢，如何完善照料「老寶貝」儼然成為各縣市政府的重中之重！其中，彰化縣65歲以上的長者占縣內總人口數17.81%（高於全國平均值16.91%），為了讓長輩安心扶老沒煩惱，彰化縣早已整合各項資源，通力合作打造高齡友善的城市，正逐步實踐「在地老化、活耀老化」的目標。



長者，是城市溫暖的太陽；為了讓陽光灑在城市每個角落，彰化縣政府以長者實際需要為出發點，積極建立長照、日照服務體系。目前彰化縣長照服務涵蓋率已經高達78%（遠高於全國平均值67%），縣府在11個鄉鎮設置長照衛福大樓，其中彰化西南角人口老化略高的4個鄉鎮（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉），更是優先設立，部分已完工啟用；同時彰化也將成為全國第一個「一國中學區一日照」達標的縣市。

▲二林鎮的綜合型長照衛福大樓在今年10月底啟用，將是一座老幼共融、世代共處的溫馨空間。

為了讓長輩就近養老，縣府積極設立社區關懷據點，提供長者集體用餐，志工送餐至獨居老人家中，從107年的150處，現今已倍增至322處。而運動是最好的良藥，也是健康促進最好的方法，彰化更是全國首創衛生所「不老健身房」服務，幫助長者強化體能，增進健康，目前縣內已有13間不老健身房啟用。縣府對長者的用心與努力，日前獲得中央國發會的肯定：「希望未來全國都能夠以彰化的模式來進行，造福更多的地方民眾。」

▲在不老健身房，時常能看見醫師及運動指導員細心陪伴長者的身影，提升長者體能，強化肌耐力，預防及延緩失能發生。

除了建構完善的長照政策外，王惠美在堅守財政紀律，不債留子孫的原則下，持續提供擘劃長遠的社福政策，來照顧序大人。

▲開源節流有成，彰化社福支出年年增加，到了110年已達到近90億，比106年增加約30億，縣府誓言要把每一分錢都花在對縣民最有益的地方。

王惠美說，健康是過好日子的最大底氣，縣府提供敬老眼鏡和假牙補助的服務，其中去年首辦敬老眼鏡服務，累計超過5萬名長輩完成配鏡，過程中不僅協助3,000多位長者發現眼部疾病、及早就醫治療外，今年更擴大補助對象，優化申請程序，服務升級更貼心！另外為鼓勵長者外出走走，擁有更活力健康的身心，縣府也擴大「長青幸福卡」的使用功能，與統聯、國光客運合作，現在長輩只要搭乘指定路線，到台北、高雄的車資皆可全額補助，「長青幸福卡」一張在手，便利好康帶著走！

▲彰化縣長青幸福卡擴大加值，今年11月1日起，民眾持長青幸福卡至縣府簽約之診所就醫，可扣抵「健保門診基本部分負擔費用50元」，按次扣抵。

彰化持續編織長青幸福網，讓青年安心育兒沒煩惱、長輩安心扶老，打造老有所終的宜居城市。





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