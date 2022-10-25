臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

▲臺中市政府持續打造銀髮宜居城，擴展多面向服務，貼心照顧每一位老大人，鼓勵長輩享受樂齡生活。（圖／臺中市政府提供）

生活中心／綜合報導

臺中生活機能便利、公共建設及社會福利完善，是不少青壯年心中首選的宜居城市，也是老人宜居的高齡友善之都，長輩走出家門，只要一卡在手，不管是搭車四處趴趴走、出門健身或到醫院看診，同時享有交通、運動與醫療三大補助，每月補助1,000 元點數 ，用途全國最廣，享受有卡就能臺中趴趴走的社會參與資源。

根據統計，截至 111年9月，臺中市老年人口占總人口已超過14.8 %，未來將持續成長。高齡化社會已成趨勢，老人福利服務益顯重要，臺中市政府的長者政策擴展多面向服務，希望長輩開創第二人生，發展不受年齡限制。關照面向包括經濟支持、生活照顧、預防延緩失能、健康促進、休閒教育，提倡活到老學到老的長青學苑；把社會福利送到偏鄉的行動式老人文康休閒巡迴等等，滿足長輩的多元需求，人生七十才開始，長輩即使退休了，依然能有多元豐富的體驗，人老心不老，尤其為了促進銀髮族社會參與，市府持續提升敬老愛心卡用途，阿公阿嬤辦卡即可享乘車及就醫、運動等各項優待。

▲臺中敬老愛心卡補助內容全國最優用途最廣，長輩超有感。（圖／臺中市政府提供）

至於該如何拿到敬老愛心卡？凡設籍臺中市且年滿65歲以上長者、身心障礙者或55歲以上原住民，備妥身分證件及照片，向各區公所提出申請後，現場申辦領卡，辦理程序簡便。持卡搭乘中部五縣市公車、 臺中捷運及國道客運，點數可扣抵全額車資；搭乘市區公車更享有雙十公車優惠，10公里內免費，超過10公里最多扣10 元，為全國首創加值服務。

搭乘合約計程車，單趟車資補助從原本的50元提高為85元，六都最優，換言之，只要在1.5公里移動範圍內，扣點後不須再額外付費，目前共有台灣大、大都會、台中衛星車隊、飛狗無線、怡美無線、國通無線、永隆無線、中華大車隊、和泰移動車隊等9家車隊、超過 4747臺車輛投入服務。

除了搭車出遊免煩惱，至國民運動中心使用各類球場、游泳池及健身房等設施，利用敬老愛心卡，門票費用皆可全額扣抵，目前已有7家場館加入，包括朝馬國民運動中心、北區國民運動中心、南屯國民運動中心、港區運動公園、長春國民暨兒童運動中心、大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心等，未來將持續增加中。

▲臺中市政府為促進銀髮族社會參與，持臺中敬老愛心卡至國民運動中心，使用各類球場、游泳池及健身房等設施，門票費用皆可全額扣抵。（圖／臺中市政府提供）

醫療方面也有補助，持卡至全市衛生所及現有338家合約診所就醫，每次補助門診基本部分負擔費用50元。

除了敬老愛心卡多元使用政策，臺中市政府更於108年7月起恢復老人健保補助，針對年滿65歲以上老人及年滿55歲以上原住民老人，並設籍滿一年以上且綜合所得稅率5%以下者，符合資格長輩每年節省最高近10,000元的健保自付額費用，最便民的是，福利不用提出申請，由市府與健保署、國稅局比對資格，主動通知符合資格的長輩並代為繳納費用。市府也提醒長輩只要持續投保，不做任何變更，就可持續補助資格。111年約有32萬人，約8成臺中長輩受惠，這項福利簡政便民，最低排富門檻照顧經濟弱勢長者，市民最有感。

家有一老如有一寶，長輩走過歲月的人生歷練及智慧，是值得珍惜的社會資產。市府將持續打造銀髮宜居城，建構完整社區照顧體系，貼心照顧每一位老大人，鼓勵他們多走出戶外，充分享受樂齡生活。

▲人生七十才開始，長輩即使退休了，依然能有多元豐富的體驗。（圖／臺中市政府提供）

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