　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國（圖／臺中市政府提供）

▲臺中市政府持續打造銀髮宜居城，擴展多面向服務，貼心照顧每一位老大人，鼓勵長輩享受樂齡生活。（圖／臺中市政府提供）

生活中心／綜合報導

臺中生活機能便利、公共建設及社會福利完善，是不少青壯年心中首選的宜居城市，也是老人宜居的高齡友善之都，長輩走出家門，只要一卡在手，不管是搭車四處趴趴走、出門健身或到醫院看診，同時享有交通、運動與醫療三大補助，每月補助1,000 元點數 ，用途全國最廣，享受有卡就能臺中趴趴走的社會參與資源。

根據統計，截至 111年9月，臺中市老年人口占總人口已超過14.8 %，未來將持續成長。高齡化社會已成趨勢，老人福利服務益顯重要，臺中市政府的長者政策擴展多面向服務，希望長輩開創第二人生，發展不受年齡限制。關照面向包括經濟支持、生活照顧、預防延緩失能、健康促進、休閒教育，提倡活到老學到老的長青學苑；把社會福利送到偏鄉的行動式老人文康休閒巡迴等等，滿足長輩的多元需求，人生七十才開始，長輩即使退休了，依然能有多元豐富的體驗，人老心不老，尤其為了促進銀髮族社會參與，市府持續提升敬老愛心卡用途，阿公阿嬤辦卡即可享乘車及就醫、運動等各項優待。

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國（圖／臺中市政府提供）

▲臺中敬老愛心卡補助內容全國最優用途最廣，長輩超有感。（圖／臺中市政府提供）

至於該如何拿到敬老愛心卡？凡設籍臺中市且年滿65歲以上長者、身心障礙者或55歲以上原住民，備妥身分證件及照片，向各區公所提出申請後，現場申辦領卡，辦理程序簡便。持卡搭乘中部五縣市公車、 臺中捷運及國道客運，點數可扣抵全額車資；搭乘市區公車更享有雙十公車優惠，10公里內免費，超過10公里最多扣10 元，為全國首創加值服務。

搭乘合約計程車，單趟車資補助從原本的50元提高為85元，六都最優，換言之，只要在1.5公里移動範圍內，扣點後不須再額外付費，目前共有台灣大、大都會、台中衛星車隊、飛狗無線、怡美無線、國通無線、永隆無線、中華大車隊、和泰移動車隊等9家車隊、超過 4747臺車輛投入服務。

除了搭車出遊免煩惱，至國民運動中心使用各類球場、游泳池及健身房等設施，利用敬老愛心卡，門票費用皆可全額扣抵，目前已有7家場館加入，包括朝馬國民運動中心、北區國民運動中心、南屯國民運動中心、港區運動公園、長春國民暨兒童運動中心、大里國民暨兒童運動中心、潭子國民暨兒童運動中心等，未來將持續增加中。

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國（圖／臺中市政府提供）

▲臺中市政府為促進銀髮族社會參與，持臺中敬老愛心卡至國民運動中心，使用各類球場、游泳池及健身房等設施，門票費用皆可全額扣抵。（圖／臺中市政府提供）

醫療方面也有補助，持卡至全市衛生所及現有338家合約診所就醫，每次補助門診基本部分負擔費用50元。

除了敬老愛心卡多元使用政策，臺中市政府更於108年7月起恢復老人健保補助，針對年滿65歲以上老人及年滿55歲以上原住民老人，並設籍滿一年以上且綜合所得稅率5%以下者，符合資格長輩每年節省最高近10,000元的健保自付額費用，最便民的是，福利不用提出申請，由市府與健保署、國稅局比對資格，主動通知符合資格的長輩並代為繳納費用。市府也提醒長輩只要持續投保，不做任何變更，就可持續補助資格。111年約有32萬人，約8成臺中長輩受惠，這項福利簡政便民，最低排富門檻照顧經濟弱勢長者，市民最有感。

家有一老如有一寶，長輩走過歲月的人生歷練及智慧，是值得珍惜的社會資產。市府將持續打造銀髮宜居城，建構完整社區照顧體系，貼心照顧每一位老大人，鼓勵他們多走出戶外，充分享受樂齡生活。

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國（圖／臺中市政府提供）

▲人生七十才開始，長輩即使退休了，依然能有多元豐富的體驗。（圖／臺中市政府提供）

（臺中市政府 廣告）

ET快訊
人妻口交一半慘死！　名醫小王「整根GG抹毒」害命
雨中競飆讓人妻瞬間母湯！雪佛蘭跑車撞爛　車主沒保險慘了
國泰、好市多分手日定了！　聯名卡明年8／7日到期
《我愛冰冰show》停棚傳收攤？　「遭討6000萬」電視台回
少子化衝擊！　台大多科系申請不參採國文
無良登山隊雪山燒垃圾慘了！　最重囚5年得罰1500萬
潛台22年創最大共諜網！　重金吸收海空軍將領

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

指引出爐！大眾運輸11／7起取消量體溫　雙鐵年底前免撤測溫儀

睽違25年再拓點歐洲！長榮「開航台北－米蘭」　搭機爽吃米其林

滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

少子化衝擊！台大多科系個申不參採國文　專家：讓更多學生進入二階

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

指引出爐！大眾運輸11／7起取消量體溫　雙鐵年底前免撤測溫儀

睽違25年再拓點歐洲！長榮「開航台北－米蘭」　搭機爽吃米其林

滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

少子化衝擊！台大多科系個申不參採國文　專家：讓更多學生進入二階

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出

佳冬鄉1死3傷慘案震驚鄉親　鄰居曝兇嫌酒後會「盧小小」

10年前痛失好市多聯名卡！　中信銀繞道保住30萬名卡友

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

清晨才撒嬌！貴賓「躲樓下角落」悄離世　媽：平常要有人抱才下樓

新莊男偷刮刮樂想逆轉人生　21張僅中4900元…80分鐘後就被抓

台積電再探底、大跌16元收371！　台股下跌190點失守12700

元首發言貶低職場女性「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

SJ銀赫喪父3個月來「獨處時狂哭」　首度開口：無法克服爸爸的死

生活熱門新聞

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

雨中競速女喊「老公別玩」　影片曝光

今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

快載超Q熊大！LINE推4款限時免費貼圖

兒7張七龍珠卡換限量寶可夢卡　爸傻眼

藝FUN券轉型每人1200元　18歲限定

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

小姑產後突示好　人妻想到心情差

黃明志朝聖AV「那個泳池」　直擊G奶女優拍攝

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！

更多熱門

相關新聞

高雄市銀髮族協會開大會　神秘嘉賓很大咖

高雄市銀髮族協會開大會　神秘嘉賓很大咖

高雄市銀髮族協會第7屆第1次會員大會在高雄市林皇宮酒店舉行，第6屆理事長劉美黛獲得連任，台灣第一名模林志玲的爸爸林繁男還特別現身參加活動，成為神秘嘉賓，高雄市議會議長曾麗燕、市議員陳若翠等人也到場參加，讓活動飄出一些政治味。

一個食堂照顧全部落！阿里山最大老人食堂今啟用

一個食堂照顧全部落！阿里山最大老人食堂今啟用

台中敬老月推好康　拿愛心卡合作店家消費享折扣

台中敬老月推好康　拿愛心卡合作店家消費享折扣

「退休族移居宜蘭」成趨勢　專家提出手前考慮3件事

「退休族移居宜蘭」成趨勢　專家提出手前考慮3件事

糊塗女兒報警尋母　竟是自己搞烏龍

糊塗女兒報警尋母　竟是自己搞烏龍

關鍵字：

台中社會福利敬老愛心卡老人健保補助銀髮族長者長輩臺中市敬老月

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

快訊／謝和弦女兒出生了！

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面