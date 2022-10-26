次世代疫苗接種後死亡+1！男打完陸續出現5症狀　住院搶救16天不治

▲次世代疫苗，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增1例莫德納次世代疫苗接種後死亡個案，是一名82歲男性，接種19天之後死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，個案本身有冠心症與高血壓病史，9月28日接種次世代疫苗，2天後出現右下肢疼痛、胸痛送急診，後來心電圖檢查無異常返家，但10月2日開始發燒、咳痰、呼吸困難送醫，檢查有出現肺炎、急性呼吸衰竭收治加護病房，持續救治仍於10月17日死亡。

根據指揮中心公布疫苗接種後不良事件最新統計，新增1起接種莫德納BA.1雙價疫苗後死亡個案，為82歲男性，接種19天之後死亡；統計到目前為止，接種莫德納次世代疫苗後死亡通報累積有7人。

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莊人祥說明，這名80幾歲男性本身有冠心症與高血壓病史，9月28日接種次世代疫苗，2天後出現右下肢疼痛、胸痛送急診，後來心電圖檢查無異常返家，但10月2日開始發燒、呼吸困難送醫，檢查有出現肺炎、急性呼吸衰竭，插管收治加護病房，診斷是敗血性休克疑似心肌梗塞。

莊人祥說，個案後來在醫院救治直到10月17日死亡，死因包含心臟衰竭合併心室顫動、呼吸衰竭、敗血症以及腎臟衰竭跟心房顫動，會跟家屬說明疫苗受害救濟VICP及後續協助申請。

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日起開打，首波兩階段開放至50歲以上民眾，並於10月11日擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

莊人祥說明，昨天次世代疫苗接種4萬1132人次，各類疫苗接種4萬8803人次；根據指揮中心統計，目前次世代疫苗累積接種122萬人次。

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