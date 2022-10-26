代理校長爆學倫爭議　高苑自救會四訴求「籲教部儘速解散董事會」

記者許敏溶／台北報導

高苑科技大學風波不斷，繼被教育部在9月列為專輔學校，且董事會仍未依法捐資，高苑科大教職員自救會今（26日）再次到教育部陳情，並提出4點訴求，自救會批評董事會至今違法不捐資，且積欠教職員工5個月薪資，目前董事長任命的代理校長更爆發學倫案，呼籲教育部儘速再度行文法院，加快解散違法的董事會。

▲高苑科大教職員自救會批評董事會不願捐資、積欠員工薪資，呼籲教育部解散董事會。（圖／記者許敏溶攝）

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高苑科大在今年5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部也將高苑列為專案輔導學校，導致教育部在8月9日發文同意董事會解聘前校長趙必孝，但董事會卻未依法捐資，遭到教育部開罰。

▲教育部在9月時將高苑科大列為專輔學校。（圖／摘自高苑科大臉書）

高苑科大董事會日前欲聘任前空軍副司令張延廷中將為代理校長，自救會卻認為代理案違反學校組織章程規定而反對，董事會日前又提出一名李姓教師擔任代理校長，但卻爆發該代理教師涉及變造論文的學倫案。

面對董事會遲遲不發薪資，屢屢更換新的校長，引發高苑科大教職員自救會不滿，今天下午到教育部陳情，並提出「解散違法董事會」等四大訴求。

▲高苑科大教職員自救會長邱翼松（前）指出，董事會不願捐資，且積欠員工薪資。（圖／記者許敏溶攝）

高苑科大教職員自救會會長邱翼松指出，高苑科大董事會上任至今都未捐資，包括之前說前校長趙必孝下台就捐資，但至今依舊違法不願捐資，導致六月起就積欠教職員薪資至今，但教職員都堅守崗位，希望教育部不要再忽視教職員工生的生存權與受教權，再度行文法院，加速解散董事會。

邱翼松說，董事會目前提出的代理校長，有升等論文爭議，且還在審議中，且代理校長上任第一天，就撤換負責學倫案的秘書室法務秘書，隔天還更換代理人事主任，第三天撤換身為教評會委員的主秘，其意圖已經昭然若揭。



邱翼松指出，教育部最早給校方公文指出，若董事會在不捐資，所提的代理校長與校長人選將不予同意，而董事會目前提出的代理校長，有升等論文爭議，且還在審議中，自救會要求教育部回到此立場，撤銷此代理長同意案，不要受政治力影響，並針對此事加以調查及處置。