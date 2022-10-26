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全國首例！台觀完成解散清算　財產全數捐贈空大

▲▼台灣觀光學院完成清算，今天捐贈交接給空大，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。（圖／教育部提供）

▲台灣觀光學院完成清算，今捐贈並交接給空大，成為第一所完成解散清算的學校財團法人。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣觀光學院（台觀）在去年（110年）9月1日停辦後，在公益董事努力下，學校法人已完成清算，相關財務報表在前天（24日）完成清算程序，並將向法院聲報，後續賸餘財產全數捐贈國立空中大學，今（26日）舉辦捐贈交接典禮，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。

受到少子化影響，台灣觀光學院招生不佳，校務經費多年虧損，董事會在去年9月決議停辦，並請教育部協助改組董事會，由公益董事處理學校停辦前教職員資遣、學生轉學安置，以及停辦後辦理法人解散清算等事宜。

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在公益董事會及校內同仁努力下，透過教育部退場基金協助，教職員均領取資遣費或慰助金後，在停辦前辦理離退事宜；原在校學生則由教育部協助安置到其他學校繼續就讀，而在在停辦後，公益董事會向教育部申請法人解散，並公開徵求有意願承接校地及建物的機關學校，經過徵選後，由國立空中大學獲選。

▲▼台灣觀光學院完成清算，今天捐贈交接給空大，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。（圖／教育部提供）

▲▼台觀完成清算後，今天捐贈交接給空大，成為第一所完成解散清算的學校財團法人。（圖／教育部提供）

▲▼台灣觀光學院完成清算，今天捐贈交接給空大，成為我國第一所完成解散清算的學校財團法人。（圖／教育部提供）

教育部指出，目前相關不動產均已完成過戶，校內各項資產也已完成點交，台灣觀光學院與國立空中大學並在今天舉辦捐贈暨交接典禮，正式將台灣觀光學院原址轉為國立空中大學壽豐校區。

教育部表示，台灣觀光學院雖是在私立高級中等以上學校退場條例施行前停辦，卻是參照退場條例規定辦理，在停辦前重組董事會、教職員依照年資發給資遣費或慰助金，並由教育部協助學生安置到其他學校、退場過程中不足經費向退場基金申請墊付、學校停辦後立即申請法人解散、清算過程中處分部分校產以償還債務及歸墊退場基金墊付款、賸餘校產歸公，這也證明退場條例規定確實可行，讓學校平順退場，並保障教職員及學生權益，同時維護校產公益性。

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