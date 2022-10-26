玉山主峰步道驚傳「哽哽」鏈鋸聲　山友疑山老鼠出沒…真相曝光

▲高達12公尺巨樹傾倒在玉山主峰線步道上，排雲山莊管理員以電鋸切割移除。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期陸續有颱風外圍環流在台灣各地造成雨勢或強風，玉山主峰線步道日前發生12公尺高的巨樹疑不堪風雨傾倒、阻礙通行，所幸排雲山莊管理員立刻出動以電鋸切割、移除，不過巨大的作業噪音也引起山友誤會，還以為是山老鼠光天化日之下囂張出沒，得知情況後不禁也向賣力維護步道的管理員們說：「辛苦了！」

「玉山國家公園」臉書粉專小編指出，時序入秋後天氣晴朗涼爽，適合登山，不過在10月23日當天，行經玉山主峰線步道的山友竟聽到「哽哽哽」的鏈鋸聲，心裡不禁狐疑，該步道連進入和學術採集都得依規定申請，「怎會有伐木用的鏈鋸聲？該不會是山老鼠吧！」

山友們走近一看才發現，原來是排雲山莊2位管理員方良吉與方有水，正奮力用鏈鋸切割一棵橫跨在步道上的倒木，這棵倒木目測約有12公尺長，近基部直徑更約有120公分粗，研判可能因為最近的降雨而倒下、阻礙步道通行，經過此處的山友都被迫或攀或鑽，才得以通過，險象環生；所幸在2位管理員努力後，倒木順利被切割成小塊，並搬移到步道2旁，也讓前來攀登玉山主群峰的山友能在更安全的狀況下親近山林。

玉管處解釋，枯（立/倒）木是小型動物的棲所，也在森林生態系的物質循環扮演要角，非必要是不會將之移除；而方有水等職員除在排雲山莊照顧山友（包括查核、住宿安排和傷病的緊急處置）、負責步道設施維護，在玉山主群峰發生山域事故時，往往也都在第一時間前往搜救援助，曾多次獲得「搜救楷模」、「搜救有功人員」的肯定，呼籲山友若在步道上相遇，請不忘大聲地說聲「辛苦了」或「謝謝你」予以回饋。