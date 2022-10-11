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專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

▲玉管處110年出版的《玉山煙雲》專刊獲國史館台灣文獻館「111年文獻書刊-推廣性書刊類」佳作。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉管處110年出版的《玉山煙雲》專刊獲國史館台灣文獻館「111年文獻書刊-推廣性書刊類」佳作。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處近期捷報連連：繼110年出版《玉山煙雲—與山林共舞的歲月》專刊，獲國史館台灣文獻館頒發「111年文獻書刊-推廣性書刊類」佳作，日前也獲得國家發展委員會檔案管理局「第19屆機關檔案管理金檔獎」榮譽。

台灣文獻館、國發會檔管局分別於9月30日和10月5日舉行頒獎典禮，皆由《玉山煙雲》時任策劃、現任玉管處長的盧淑妃出席代表玉管處參加表揚，金檔獎則由行政院蘇貞昌院長親自頒發獎項。

玉管處表示，內容豐富精彩，爬梳過往玉管處開創迄今的山林歲月，《玉》一書中訪談20幾位資深同仁及志工，回顧玉山國家公園在歷經成立孕育期開發與保育衝突、草創奠基家園、強化保育工作，到提升高山遊憩、行銷國際與世界接軌，並面臨921大地震、八八風災等天災地變的挑戰，玉管處從業人員如何秉持保育、解說及遊憩服務核心目標，兢兢業業、攜手克服難關。

▲玉管處110年出版的《玉山煙雲》專刊獲國史館台灣文獻館「111年文獻書刊-推廣性書刊類」佳作。（圖／玉山國家公園管理處提供）

文中也收錄早期反對興建新中橫公路-玉里玉山段、瓦拉米地區礦業案件補償，及站在第一線的保育巡查員、解說員、志工們與玉山的淵源等，以抒情散文的口吻，用更多元的觀點及視野，道出玉山的蛻變與成長；書中更精選各重大歷程之珍貴照片，圖文並茂地帶入玉管處保育的故事與數代玉山人的記憶。

▲玉管處110年出版的《玉山煙雲》專刊獲國史館台灣文獻館「111年文獻書刊-推廣性書刊類」佳作。（圖／玉山國家公園管理處提供）

在檔案管理部分，玉管處表示為活化檔案的生命與創造嶄新的價值，從109年利用日治時代老照片的「與山為伍。風華再現」特展，持續到111年推動闡述黑熊保育歷史的「還鄉於熊，歸檔玉山」展覽，以及在各課室共同合作推動下，製作完成玉山精彩歷史的處史常設展。

另在疫情嚴峻期間，於玉管處粉專不定時推出「線上玉山」活動，並利用「3D圖台系統」結合線上檔案展覽，讓無法出門的民眾，在線上也能倘佯於玉山優美的步道中，同時瀏覽精彩的歷史人文故事，進而在政府資訊公開的潮流下，守護民眾知的權利。

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