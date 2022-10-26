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今晨14.2℃！奈格颱風最快明生成大迴轉　雨勢加劇時間曝

（圖／翻攝weathernerds）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉。（圖／翻攝weathernerds）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的14.2度。氣象專家賈新興表示，今年第22號颱風「奈格」（Nalgae）在周四、周五生成機率高。氣象專家吳德榮提醒，歐美系集模式模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉，但威脅的大小得視其距離台灣的遠近；周日至下周二東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大。

氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風稍減弱，僅宜蘭、花蓮、大台北山區以及午後南部山區有零星降雨；周四至周六台灣附近東北風稍增強，水氣逐漸增多，桃園以北、東半部降雨機率稍提高，但以局部降雨為主，其他地區多雲到晴。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

葉致均說，周日之後水氣明顯增多，天氣要看菲律賓東方海面的熱帶系統發展狀況，該系統正在組織當中，周四起有較明顯發展，有機會變颱風，目前預估從台灣東邊外海通過機率較高，屆時北部、東半部有局部短暫雨，但因還有不確定性，仍要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周四晚起至周六迎風面水氣增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，背風面為晴時多雲；周日至下周二東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面雨勢加大，中南部山區有局部短暫雨的機率，下周二氣溫明顯下降。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高，歐洲、美國（GEFS）系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉，但威脅的大小，得視其距離台灣的遠近，模式會如何繼續調整？得密切觀察。

賈新興提醒，今年第22號颱風「奈格」（Nalgae）在周四、周五生成機率高，下周一、下周二受颱風外圍環流影響，各地有雨，北部山區及宜蘭有豪雨以上發生的機會。

▼吳德榮說，最新美國系集模式顯示，模擬路徑大多在台灣東側海面大迴轉。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

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