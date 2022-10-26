付不出7千帶出場！趁陪酒小姐喝茫硬上　緬甸男重判3年半驅逐出境

▲緬甸男付不出7000元硬上坐檯小姐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／南投報導

緬甸籍黃姓男子喜歡座檯小姐小花（化名），於是花錢請小花陪酒，並問對方是否能發生性行為，不料他付不出7000元性交易費，竟硬上小花。南投地院近日審結，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年6月，並在服刑完畢或赦免後驅逐出境。

黃男在南投竹山某養生館老闆娘的介紹下，認識了老闆娘的女兒小花，並心生愛慕，有意追求，於是在2020年8月16日凌晨到養生館包廂，以每小時500為代價，找來小花與小芳（化名）陪酒。小芳因黃男只買2個小時，時間到後就先行離去，只剩黃男與小花留在包廂中。

黃男知道小花坐檯前有吃20顆安眠藥，且陪酒過程中喝了約10幾罐啤酒，精神狀況不佳，於是趁兩人獨處時，詢問小花是否能發生性行為，結果小花回答要7000元，但黃身上沒有那麼多錢，竟趁小花精神恍惚之際，把她壓在沙發上性侵得逞。

小花事後覺得不甘心，向黃男索要7000元，結果對方不給她，她因家庭環境、與母親間的關係及被黃男性侵等事輕生，被救回後向醫護人員透露遭性侵一事，並報警處理。

法官審理後，認定黃男趁小花精神狀態不佳，未獲對方同意進行性行為，即對其性交，導致小花身心受創，事後還否認犯行，也未與小花達成和解，因此依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年6月，並在服刑完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。