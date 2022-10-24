慾女「求刺激」MTV開啪！她翻臉淚控性侵　沒告成下場更慘

▲李女告男同事在MTV內性侵她，檢警調查後不起訴男子，李女反吃上誣告官司，法院認為她主動「追求刺激」卻翻臉，判她4個月徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／桃園報導

一名李姓女子約男同事到MTV看電影，2人情投意合之下在包廂內發生性行為，但隔天李女卻翻臉到警局報案稱遭男同事性侵，並提告強制性交，檢察官調查後查無實證不起訴處分，但男同事對於被李女反咬性侵極度不滿，反過來提告，法官認為李女明明是為「尋求生活刺激」而約男同事性交，事後卻報警誣指，依誣告罪處有期徒刑4月，不得易科罰金、不予緩刑。

根據判決，李女2019年8月28日上午，約了一名男同事到桃園市某MTV看電影，期間2人在包廂內合意發生口交、性行為，電影結束後各自返家；但隔天下午，李女卻前往警局報案表示她被男同事性侵，並提出強制性交告訴。

經過檢察官調查，男同事堅詞否認犯行，稱2人在MTV包廂內是合意性交，檢警調閱MTV現場監視畫面，根據2人LINE對話紀錄擷圖、MTV店內實景照片等勘驗紀錄，檢方偵結予以男同事不起訴處分，而男同事對於李女翻臉不認人的態度相當氣憤，轉而提告誣告。

桃園地院審理時，李女律師指出因她年紀尚輕、罹患精神疾病需長期治療，請求緩刑；但法官認為李女在自願的情形下與男同事約看MTV並發生關係，卻誣指遭侵犯、浪費偵查資源與保護措施，更使對方費力費時奔波警局與地檢署，甚至可能被貼上性犯罪者之標籤，又直到審理後期才一改否認態度、坦承犯行。

另外，法官檢視2人對話紀錄，可知李女為了「尋求生活上之刺激」，主動邀約男同事發生性行為，事後卻旋即誣指男同事性侵，難認惡意輕微，萬一沒有保存這些證據的話，男同事極有可能因強制性交為最輕3年以上的重罪，遭誣入罪而受千夫所指，且李女精神疾病影響不大、服刑同時能接受治療，因此不准李女緩刑，依誣告罪處有期徒刑4月，不得易科罰金，全案仍可上訴。