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Gino勁宥發聲了！2度性侵被判刑　1句「人醜性騷擾」又炎上

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「Gino勁宥」莊凱博被指控前年在工作室內性侵一名女直播主，對方驗傷提告，他雖然堅稱彼此是合意性交，但還是被法院依2個強制性交罪合併判處4年10個月有期徒刑。Gino勁宥22日首度發布影片談論此事並喊冤，但一句「人醜怎麼做都是性騷擾」再度引發網友抨擊。

Gino勁宥嘆「人醜性騷擾」再被炎上。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥）

▲Gino勁宥感嘆「人醜性騷擾」，再度引發網友熱議。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥，下同。）

判決書中指出，Gino勁宥2020年5月17日凌晨3點多，在位於新北市三重區的工作室內，和包括被害人在內共6名同事喝酒，喝完之後各自休息，他卻等到其他人離開之後，敲門騙被害人走出房間，並強拉被害人到廚房，再抱上流理台性侵得逞。

被害人憤而驗傷提告，Gino勁宥堅稱彼此是合意性交，女方則怒批「感覺你一點罪惡感都沒有」。法院一審依2個強制性交罪合併判處Gino勁宥4年10個月有期徒刑；全案上訴至高院，二審法官駁回Gino勁宥上訴，維持一審判決。

Gino勁宥22日首度在YouTube頻道發布影片談論此事並喊冤，他在影片中公開判決書部分內容，強調被害人指控他做出許多強制動作，例如在地上拖行等等，但去驗傷卻發現女方全身上下毫髮無傷，他透過律師提出這一點，無奈法官沒有採信。

Gino勁宥還表示，事情曝光之後很多人罵他「人醜性騷擾」，對於網路上的批評自己都選擇接受，但最讓他感到不滿的是，司法審理過程中就算提出證據、證人，也無法確定法官是否能認真看待，「這次我真的深刻的體會到，人醜怎麼做都是性騷擾，怎麼講出來的話都是錯的，提出來的證據都是歪的」，最後他甚至鞠躬道歉，「對不起社會大眾」。

雖然Gino勁宥一直忍到現在才發聲，並表明是因為擔心任何發言都有可能影響到司法進行，但他在影片中一句「人醜怎麼做都是性騷擾」，卻再度掀起網友抨擊。

不少網友留言表示，民眾上網就能查到判決書，Gino勁宥只公開部分內容實在讓人難以信服，「判決書上寫得很清楚，沒有什麼人醜就是性騷擾，做錯就是錯」、「我還是相信判決，但跟醜還有外表無關」、「僅憑幾句對話就想翻轉法院認證，我是覺得（Gino勁宥）太想為自己脫罪了」；也有部分網友緩頰道，「雖然說不知道判刑結果，也不太知道事情的經過，就算你是對是錯，也不要有任何不好的思想，加油」。

▼網友大多數都相信法院判決，認為對錯與外表無關。

Gino勁宥嘆「人醜性騷擾」再被炎上。（圖／翻攝自YouTube／Gino勁宥）

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