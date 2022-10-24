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網紅Gino勁宥流理台上2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞

▲▼網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房二度逞慾。（圖／翻攝自Gino勁宥）

▲網紅「Gino勁宥」性侵女直播主，判刑定讞。（圖／翻攝自Gino勁宥）

記者吳銘峯／台北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，於前年酒後在工作室內性侵一位女直播主，被害人為求團隊和諧，願意隱忍；不料隔天跟莊男私下商談，竟又遭莊男扛到流理台上再度性侵得逞。莊男一二審均判刑4年10月，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生在2020年5月17日，凌晨3點多，莊男等工作人員一同飲酒後，莊男敲被害人的房門，被害人開門後，莊男先對她強吻，再強拉到客廳沙發上壓制，親吻、撫摸，並指侵得逞。被害人抗拒並叫喊「你不是我男朋友，不要這樣碰我」，但莊男不理會，將被害人拉到廚房，並報到流理台上，性侵得逞。

被害人遭性侵後，因顧及工作室和諧及不想讓家人知道，打算私下找莊男商談，因而相約在工作室內談判。但性侵劇本又重演一次，莊男先將被害人推倒在沙發上，親吻、撫摸，之後又將被害人拉到廚房，抱到流理台上再度性侵得逞。被害人不滿，事後報警提出告訴，莊男遭提起公訴。

法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱雙方都是合意性交，還說第一次發生關係前，2人喝酒時就已經有親密動作，發生關係後，隔天早上更是跟大家一起吃早餐。莊男還說，可能是發生關係後，他沒有立刻答應與被害人交往成為男女朋友，可能是因為這樣傷了對方的心，所以被害人才提告。

一二審法院均不採信，均認定莊男有罪，分別依照2個「強制性交罪」，判處有期徒刑4年10月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，莊男將發監執行。

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