　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿女友提分手　外籍生拖進廁所性侵還施暴！二審判決曝

▲桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到某MTV包廂看電影，期間2人發生親密關係，翌日女子警局怒告男同事強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲印尼籍男大生不滿女友提分手，竟連續性侵她5次。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

在南部某大學就讀的印尼籍學生小狄（化名）因不滿同鄉女友小蓮（化名）提分手，在2018年5月間竟強行性侵小蓮5次，除了在青年旅館外，還在學校廁所性侵3次，甚至拿裸照威脅小蓮，小狄一審被高雄地院判刑5年2月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴。可上訴。

判決指出，小狄和小蓮都是印尼籍學生，兩人在南部同一所大學就讀，2018年1月開始交往，4個多月後，小蓮覺得兩人不合適，想提分手，但小狄極力挽回，同年5月4日晚上，小狄在高雄市某青年旅館房間，不顧小蓮反對，霸王硬上弓得逞。

後來的一個月內，小蓮在學校遇到小狄時，3次向他提分手，但小狄不但不肯，還把小蓮拉進學校廁所，用手摀住她的嘴巴，連續性侵3次得逞。

同年6月15日前幾天，小狄把先前兩人拍的私密照片傳給小蓮，小蓮擔心被外流，同意到台南市某賓館赴約，結果又被小狄硬上，而且小狄還動手毆打小蓮，導致她頭部、手部、身體多處受傷，小蓮身心受創，只好報警求助。

小狄則辯稱，他和小蓮是同鄉兼情侶，多次「炒飯」都是兩情相悅。

高雄地院審理時，小蓮對於侮辱的過程指證歷歷，加上有醫院診斷書指她四肢多處瘀傷等被性侵的證據，因此認定小狄的兩情相悅的說法僅是狡辯之詞，依強制性交等5罪判小狄徒刑5年2月。

小狄不服上訴，高雄高分院審理後認為，原審判決認事用法，並無不妥，駁回小狄的上訴，維持5年2月的判決，全案仍可上訴。

ET快訊
胡錦濤「被離場」獨子胡海峰慘了　網揪2關鍵：已被習冷凍
隔2年飛日本！作家見東京1改變「感覺非常台灣」
1年內發生戰爭機率？　國安局3點分析：不排除「以戰逼統」
台南養護機構淪A片現場！　「女護師」幫尻槍直播慘了
北市最新民調！　黃珊珊跌最慘
快訊／Gino勁宥2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞
長榮航空機票0元！　達人曝「飛這3地」最划算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

台南養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　丟工作4罪法辦

網紅Gino勁宥流理台上2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞

台三線BMW自撞後座「棉被裹屍」！竟因債務糾紛遭活活打死

不滿女友提分手　外籍生拖進廁所性侵還施暴！二審判決曝

「兒子當選就招待玩1天」　彰化某村長候選人老媽涉賄被起訴　　　

情侶清晨大吵他狂吼摔東西　被揪出是通緝犯上銬哭求原諒

快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

台南養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　丟工作4罪法辦

網紅Gino勁宥流理台上2度性侵女直播主　判刑4年10月定讞

台三線BMW自撞後座「棉被裹屍」！竟因債務糾紛遭活活打死

不滿女友提分手　外籍生拖進廁所性侵還施暴！二審判決曝

「兒子當選就招待玩1天」　彰化某村長候選人老媽涉賄被起訴　　　

情侶清晨大吵他狂吼摔東西　被揪出是通緝犯上銬哭求原諒

快訊／馬國女大生解剖「確切死因」曝光！　凶嫌枕頭悶殺是扯謊

柯文哲贈書《柯P管理學》　陳時中：三人行必有我師

原則問題寸步不讓！　江金權：有效應對外部勢力在台挑釁破壞

藝FUN券轉型先發給「18歲青年」！每人發「1200元」成年禮

美女主播「以為能躲過」！確診5症狀全出現　網憂：恐怖的開始

中共二十大落幕港股急殺750點！　失守16000點「創13年新低」

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

習近平野心大增！專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

吳嘉隆／習近平兩手策略　一手閉關鎖國一手武統台灣

卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

藍委批僅「小國家」認證高端！薛瑞元反嗆　補件審查年底有結果

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

主管剛停職！竹科男慶祝「送走髒東西」被告

即／苗栗便當店濺血！前員工埋伏砍同事多刀

出國當高薪直播主被阻　19歲女負氣離家

即／台中路邊車輛驚見1女陳屍後座

更多熱門

相關新聞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，於前年酒後在工作室內性侵一位女直播主，被害人為求團隊和諧，願意隱忍；不料隔天跟莊男私下商談，竟又遭莊男扛到流理台上再度性侵得逞。莊男一二審均判刑4年10月，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

印女被性侵　寫信總統賜死　

印女被性侵　寫信總統賜死　

熟睡被偷畫臉譜妝 女起床怒瞪男友

熟睡被偷畫臉譜妝 女起床怒瞪男友

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

護士獨自上班　遭4人綑綁輪流洩慾

關鍵字：

女友分手性侵5次學校廁所

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面