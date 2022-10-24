不滿女友提分手　外籍生拖進廁所性侵還施暴！二審判決曝

▲印尼籍男大生不滿女友提分手，竟連續性侵她5次。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

在南部某大學就讀的印尼籍學生小狄（化名）因不滿同鄉女友小蓮（化名）提分手，在2018年5月間竟強行性侵小蓮5次，除了在青年旅館外，還在學校廁所性侵3次，甚至拿裸照威脅小蓮，小狄一審被高雄地院判刑5年2月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴。可上訴。

判決指出，小狄和小蓮都是印尼籍學生，兩人在南部同一所大學就讀，2018年1月開始交往，4個多月後，小蓮覺得兩人不合適，想提分手，但小狄極力挽回，同年5月4日晚上，小狄在高雄市某青年旅館房間，不顧小蓮反對，霸王硬上弓得逞。

後來的一個月內，小蓮在學校遇到小狄時，3次向他提分手，但小狄不但不肯，還把小蓮拉進學校廁所，用手摀住她的嘴巴，連續性侵3次得逞。

同年6月15日前幾天，小狄把先前兩人拍的私密照片傳給小蓮，小蓮擔心被外流，同意到台南市某賓館赴約，結果又被小狄硬上，而且小狄還動手毆打小蓮，導致她頭部、手部、身體多處受傷，小蓮身心受創，只好報警求助。

小狄則辯稱，他和小蓮是同鄉兼情侶，多次「炒飯」都是兩情相悅。

高雄地院審理時，小蓮對於侮辱的過程指證歷歷，加上有醫院診斷書指她四肢多處瘀傷等被性侵的證據，因此認定小狄的兩情相悅的說法僅是狡辯之詞，依強制性交等5罪判小狄徒刑5年2月。

小狄不服上訴，高雄高分院審理後認為，原審判決認事用法，並無不妥，駁回小狄的上訴，維持5年2月的判決，全案仍可上訴。