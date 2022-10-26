台海打起來「這些人首批被徵召」　不見1年義務役士兵！原因曝光

▲台海戰爭第一波動員人員「3類人」曝光。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

三度連任的中國國家主席習近平，他在中共20大中強調不會放棄武統台灣。假若台海戰爭一觸即發，「誰會是第一波動員戰將？」對此，一名知情人士透露「3類人」可能會被先徵召，不過名單中卻沒有「一年義務役士兵」。他也擔憂喊話，「還沒看到國軍有大量編制反甲武器，戰時如果依然欠缺，生存率堪憂。」

一名36歲後憲士官在PTT表示，今年7月教召時有跟現役討論過，加上以前曾在司令部跟指揮部作簡報與人力管制，依據他遙遠記憶來看，「目前有持續被教召人員為第一批動員部隊，首先動員的後備部隊主要成員分軍士官有不同」，3類人下：

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士兵｜軍事訓練役、志願役退役士兵（比例小）

士官｜一年義務役（老人）、志願役退役士官

軍官｜志願役退役軍官（老人）、義務役軍官（老人）

▲第一波名單中並無義務役退役士兵。（示意圖／翻攝國防部發言人）

原PO解釋，義務役退役士兵並不在第一波動員名單，由於動員旅訓能有限，首批動員兵編成後才會接著編成下一批。至於第二批動員部隊才會出現大量一年義務役士兵，原PO說，除了新編成以外，也會作為補充兵編入先前損耗的戰耗梯隊後備旅。

原PO也強調，全志願役現役部隊則是作為專精兵種，與戰略打擊部隊存在，人數不多不能隨便浪擲兵力。值得注意的是，原PO說，假若台海開戰，編成至少需要3天時間，希望政府能給國軍更多預警準備時間，要是還沒編成就受到突襲，恐怕還需要更多時間才能編實部隊。

最後，原PO也憂心喊話，台灣目前還沒看到國軍有大量編制反甲武器，戰時如果依然欠缺，生存率堪憂。

文章曝光後，底下網友熱議，「開戰自己跑去後備司令部的會收嗎」、「我超後悔當初當士官...要到50歲才除役」、「台灣這麼小，基本上登陸就掰了」、「依照我去兩次教召的經驗，擺爛的四個月不少，不如開放自願加入，積極度高一些」、「趕快編制好，要上哪報到領槍跟子彈，寧當戰死鬼，勿當亡國奴」、「會延長教召年限到15年就是因為沒有軍士官了，所以把老人又找回來，但是兵還有就不用找退伍老兵」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

