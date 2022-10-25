擺脫時薪8.5元！義務役月「薪漲2.5倍」鄉民狠酸　國防部正面回應

▲國防部原預計將義務役薪資調漲至2.5萬元，最後依相關單位建議改為1.5萬元。（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

我國軍事訓練役的一般兵薪水30年未調漲，維持每月6510元的薪俸，被戲稱時薪「8塊半」。國防部承諾調漲，而行政院主計總處主計長朱澤民提出最低生活費新台幣1.5萬元為基準，引起網友嘲諷。對此，國防部也正面回應。

政府預計將義務役期延長到1年，國防部長邱國正承諾調整義務役薪餉，本預計將薪資拉到2.5萬元，但行政院提出接受調高至1.5萬元，將進行縝密的規劃。

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網友看完紛紛嘲諷，「太血汗了吧，連最低工資都沒到」、「奴隸兵」、「真爽，1年10個月6000多元，現在直接翻2.5倍」、「移工都賺比這多3倍了」「可以啊，但錢哪來」、「感謝您為國辛勞」、「浪費生命錢比移工還少」、「屎缺一堆，15k根本呵呵而已」。

也有人說，「原本軍方想給2.5萬，還蠻不錯的」、「軍方真的有進步，2.5萬」、、「能溯及既往嗎」、「薪水2.5倍，全台唯一有漲的薪水」、「時薪8塊半的歌要改了嗎」、「這些錢拿去給志願役還比較有效益，都義務役了，討論薪資有屁用」。

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）



對此，國防部發言人孫立方25日表示，依據相關單位的提議，以1.5萬元作為薪餉，如這方案在兵役延長確認後，國防部基本上是配合。

國防部表示，兵役延長工作還在研議當中，須透過行政院高度，綜合相關部會意見，來做縝密規劃；有關薪餉待遇方面，依據相關單位的提議，以1.5萬元作為薪餉，如這方案在兵役延長確認後，國防部基本上是配合，目前並無其他說法。

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