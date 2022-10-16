當4個月兵「2月練刺槍+2月在掃地」　學長轟：上戰場當砲灰逆

▲役期議題近日引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

眼見台海情勢逐漸緊張，現行4個月的義務役期是否延長，成為近期備受關注的議題。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「役期時間不足 卻練一堆刺槍術&掃地？」認為在為期4個月的軍事訓練中，前2個月卻花超多時間練刺槍術，「既然時間不夠，應該集中火力教些有用的吧？」話題引發眾人討論。

這位網友文中直呼，「4個月軍事訓練太短，大家都知道，既然時間不夠，應該集中火力教些有用的吧？結果前2個月花超多時間練刺槍術，在戰場到底有啥屁用？」一想到「退後十三步」，他忍不住覺得很可笑，「鑑測後就更爽了，各種出公差、刷油漆整理、整理營舍、掃地」，不禁質疑到底為何要規劃這些。

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貼文一出，就有人認同道，「刷油漆就請人來刷就好，要人上戰場，就要教人戰技、開槍熟練度。沒教好，要人上戰場當砲灰逆」、「現在的國軍就是現在的俄軍下場，如果訓練不改，被無人機打好玩的」、「（我當）四個月而已，後面12個禮拜都在行軍，到底在走X小？在官田走好走滿，還夏天，X！」

還有網友表示，「單戰也很白癡啊」、「延長最被詬病的就這個啊」、「因為現在義務役的存在，不是為了準備戰爭，而只是為了維持軍隊最基本的運作」、「說役期不足要拉長一年可以啊！但是你服役內容那麼爛，增加最多的技能，結果是掃地」、「想要學到什麼？美軍22周新訓抄過來很難？」

其中，有人則是質疑，「經驗是，一年役期只是對部隊運作更加瞭解熟悉，但戰訓方面含量很少，部隊也出現技術斷層情形。」不過就被反駁，「一年兵戰訓哪裡少？光是各專項士官兵的訓練時間就差了兩倍以上，訓練兩個月的戰車駕駛跟三週的，（換做）是你要坐哪台車？」