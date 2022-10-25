兵役延長「義務役每月薪餉將調整」　國防部：擬推1.5萬元方案

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部擬於年底前公告兵役延長，國防部長邱國正承諾必調整義務役薪餉，而主計總處主計長朱澤民也表示可接受調薪以最低生活費新台幣1.5萬元為基準。國防部發言人孫立方今（25日）表示，依據相關單位的提議，以1.5萬元作為薪餉，如這方案在兵役延長確認後，國防部基本上是配合。

針對兵役延長，義務役月薪的調整幅度？孫立方在25日上午國防部記者會中表示，兵役延長工作還在研議當中，須透過行政院高度，綜合相關部會意見，來做縝密規劃；有關薪餉待遇方面，依據相關單位的提議，以1.5萬元作為薪餉，如這方案在兵役延長確認後，國防部基本上是配合，目前並無其他說法。

另外，對於中共20大落幕後，是否會加大灰色地帶衝突？孫立方說，中共從未放棄武力犯台，把解決台灣問題視為核心的國家利益；在軍事上，會藉由針對性的戰略佈局，不斷強化攻台的作戰準備，並採取多元威懾策略，包含灰色地帶作法，併同認知作戰，種種文攻武赫，蓄積對台作戰壓力。

孫立方也指出，尤其中共近期借鑒俄烏戰爭，體認到要解決台灣問題，除軍事能力外，還是要考量地緣戰略、政績變化及綜合國力等因素；在這情況下，面對嚴峻威脅，國軍要採知敵、明敵的精神，帶著敵情來練兵，才能知己知彼，百戰不殆，建立一個強度的防衛意志，來確保國家安全。