確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

▲解剖示意圖。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

澳洲科學家最近解剖死於COVID19病毒感染的屍體，以及死於H1N1病毒感染的屍體，結果有驚人發現。胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（26日）表示，確診者遺體有更嚴重、更多器官受損。

黃軒在臉書說，媒體詢問，為何COVID19死亡，比一般流感病毒有更嚴重的死亡後果？也許最近澳洲科學家們也嘗試解釋這種謎題。

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黃軒指出，澳洲科學家最近解剖7具死於COVID19病毒感染的屍體，以及2具死於H1N1病毒感染的屍體，結果發現和那些在2009年造成當時全球大流行的H1N1病毒比較，在2019年出現的COVID19病毒，在人體有更嚴重、更多器官受損。

▼黃軒說，COVID19病毒引起的心臟破壞，比H1N1病毒引發的心臟破壞，受到更嚴重的影響。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

黃軒表示，在大體解剖下，COVID19病毒引起的心臟破壞，比H1N1病毒引發的心臟破壞，受到更嚴重的影響；在心臟的解剖，COVID19病患的心臟組織內發現更多DNA嚴重受損、熱休克反應和M1巨噬細胞極化浸潤破壞現象，反之，H1N1病毒感染的心臟解剖並沒有如此發現。

為何COVID19病毒攻心為上？黃軒提到，研究人員引述其他人報告，因COVID19病毒釋放的蛋白，有抑制干擾素的作用，由於心臟組織內無法啓動抗病毒的干擾素，導致心臟組織內DNA也明顯被COVID19病毒肆虐大量破壞。

黃軒解釋，干擾素為一組細胞信號傳送蛋白，是動物細胞在受到某些病毒感染後，分泌具有「觸發」免疫系統防禦病毒功能的宿主特異性醣蛋白；細胞感染病毒後，分泌的干擾素能夠與周圍未感染的細胞上的相關受體作用，促使這些細胞合成抗病毒蛋白防止進一步感染，從而起到抗病毒的作用。

黃軒提醒，病毒引發的心臟爭議，不會是只有COVID19病毒為主而已，其他像A型流感病毒也會常常引發心臟的受損；所以在秋冬季節來臨前，記得不只「完成三劑COVID19疫苗接種，也要記得完成流感疫苗接種」，這樣才能真正保護自己身體，間接也是保護家裡每一位成員健康。

►本文獲得黃軒醫師授權。