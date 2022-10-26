高端二期臨床找「中資」　邱臣遠5點開嗆：不該有兩套標準

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨立委邱臣遠24日表示，高端公司委託做二期臨床試驗的公司叫丘以思，去年在與衛福部簽約前已被中國締脈公司併購，新名稱為康締亞，掀起各界熱議。針對高端聲明，請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心；邱臣遠25日晚間在臉書PO文提出5點回應，強調民進黨政府不應該反過來指責吹哨者，防疫工作及疫苗採購更不能讓政治凌駕專業，這樣反而會讓人質疑有兩套標準。

▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

對於二期臨床試驗找中資公司處理的爭議，高端25日發出聲明表示，丘以思生技（前名Choice Pharma）為國內優秀的CRO（Contract research organization）公司之一，2014年由美商Clinipace併購，2021年4月Clinipace與上海的締脈公司dMed Global戰略合併，並在2022年10月更名為康締亞Caidya；2020年11月，高端疫苗規劃新冠疫苗二期臨床試驗，評估數家CRO後，與「美商Clinipace（丘以思）」簽約，委託丘以思進行數據資料庫的彙總整理及分析，專案皆由台灣丘以思團隊執行，且專案具完全的獨立性。

高端強調，臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，並須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度，請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。食藥署也表示，臨床試驗過程，高端公司將部分試驗之執行委託丘以思公司，雙方屬內部契約關係，最終試驗數據的品質與完整性，仍由高端公司負責。

▲邱臣遠提出5點回應高端爭議。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠，下同。）

邱臣遠25日在臉書PO文提出5點聲明回應，第一，根據追查丘以思確實就是一家中資公司，早在衛福部簽約前1個月，也就是去年4月底就已經被中國公司締脈併購，改名為康締亞，董事長是中國籍的譚凌實，而政府是在併購以後1個月才與高端公司簽約，簽約過程中衛福部是否有查核、事後是否有掌握具體狀況，都是需要釐清的部分。

第二，邱臣遠指出，去年東洋公司差一點談成德國BNT疫苗，當時指揮中心說不能經過復必泰經銷，必須取得原廠授權，「這就是政府擋疫苗之說的由來」，就連郭台銘、慈濟、台積電要捐贈BNT，都被要求必須從德國原廠購買及運回，也不可以有復必泰的標籤，如今高端卻可以委託中資公司做臨床測試，還能直接用免疫橋接取代第三期通過EUA，怎麼會出現兩套標準，衛福部應該說清楚。

第三，邱臣遠說，衛福部一直把高端宣傳成國家重要戰略物資，現在卻發生這樣的事，好比宣稱台灣自己研發製造的一台戰車，結果居然是委託敵人來進行驗收測試，現在二期實驗剛結束，高端公司應儘快公布二期結果，並詳細說明整個過程。

第四，邱臣遠指出，陳時中曾遭質疑在疫情爆發之初擋疫苗，陳當時說「如果有擋疫苗，就是中國製造的滅活疫苗」，10月25日接受網路節目訪問時也提到「中國防疫政策都是失敗的」；他基於立委職責，質詢問的是衛福部戰略物資的國產疫苗，究竟臨床實驗過程中，衛福部是否能接受高端委託中資公司做疫苗臨床試驗。

「現在真相大白，沒有人要影射。」邱臣遠表示，最後一點，民進黨政府不應該反過來指責吹哨者，而是該跟國人如實交代，所謂台灣價值的高端疫苗，到底可不可以有中資經手最重要的臨床實驗，並以此申請EUA，「防疫工作及疫苗採購，應本於科學、務實、理性態度處理，而非政治凌駕專業，而讓人質疑有兩套標準。希望衛福部本於公開透明原則向國人講清楚、說明白，以示國人疑慮。」

▼邱臣遠臉書全文。