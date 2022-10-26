取消量體溫是對的！醫：抓到多少人？　用這招才王道

▲11/7起取消「營業、公共場所」量體溫。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，自11/7起共有「4項防疫政策」同時鬆綁，包括「營業、公共場所」取消量體溫。對此，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇表示，取消公共場合量體溫是對的，因為根本沒效率，多定期使用快篩監測才是王道。

姜冠宇在臉書說，百貨公司門口放一個熱像儀，在高峰期、高原期有抓到多少人？希望各職場量體溫也確實廢掉！無效作為還納入評鑑，那真無言！

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姜冠宇指出，7+7和0+7都鬆綁，快篩陰就解除自主管理，代表以後都是快篩做判斷的時代，的確這也是判斷病毒有沒有活躍複製、還具有傳染力的依據；其實現在要進階做的，是把流感和變異株擺在相同的位置去驗，不能先驗了不是變異株就送回家，流感都不驗，其他的病都不是病一樣。

▲11/7起取消「營業、公共場所」量體溫。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對此，有網友分享自己的經驗，「打完莫德納高燒超過38.7、快39度（口溫計），從公司回家一路經過六個公共場所各種測溫計，全都顯示36度或綠色。」

大解封！11/7起「4大防疫措施鬆綁」一次看：

一、確診者7天後快篩陰「免自主管理」

指揮中心宣布，自11/7起居家照護者隔離滿7天後，快篩陰性可解除自主健康管理，亦即過往的「7＋7」後7天可視情況縮短。

二、同住接觸者全改0＋7！居隔走入歷史

同住接觸者過去依照打滿3劑與否，採「0＋7」或「3＋4」居家隔離，11/7起一律改為「0＋7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

指揮中心指揮官王必勝補充說，11/7起居家隔離「走入歷史」，只剩下確診者要隔離；而確診者接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即戴口罩。

▲同住接觸者也不用關了！自11/7起一律採0＋7自主防疫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

三、團體旅遊、健身房、八大行業「取消三劑令」也不用快篩

王必勝表示，11/7取消民眾參與活動須完成三劑接種或快篩限制，包括宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊、健身房和八大行業等等，民眾參加這些活動或是去到這些場所不需要再有三劑令，也不用再快篩。

▲11/7起鬆綁「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所新冠疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

四、「營業、公共場所」取消量體溫

指揮中心公布，11/7起移除營業場所和公共場域量體溫規定，但醫院和長照機構除外，各場所仍可視需要自行決定監測方式。

王必勝指出，最主要原因在於新冠病毒感染，若用體溫測量方式監測效用並不大，且會增加人力耗損，因此從強制性規範中移除，但各場所可視其營業服務性質及必要性等考量，決定是否保留。

▲「營業、公共場所」量體溫自11/7起從強制性規範中移除。（示意圖／記者李毓康攝）

而戴口罩是否有望在今年底調整，王必勝則說，還是要等疫情穩定往下後再來討論，目前都還沒討論到口罩相關問題。