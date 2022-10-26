縮短隔離天數沒用！確保確診者投票權　名醫提特定時段+快篩分流

▲投票資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

2022九合一大選11月底登場，確診者現形仍需7天隔離恐無法投票，引發違憲疑慮。感染科專家表示，不管確診者隔離天數縮短為幾天，權益仍然可能受影響，最合理的作法應該是提早結束一般民眾投票時間，挪出1個小時或1個半小時的特定時段作為確診者投票時間；確診者也可分為快篩陰性與陽性，陰性者和一般人一起投票即可，陽性者再於特定時段出門投票。

指揮中心昨（24）日宣布11月7日起實施4大鬆綁措施，其中確診者7+7的後7天只要快篩陰性就可解除自主健康管理，但是前7天的隔離仍然持續，也引起無法出門投票質疑。指揮中心發言人莊人祥昨日表示，會請專家討論縮短隔離時間等相關事宜，今也會請中選會出席指揮中心記者會解答疑問。

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感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，選舉涉及民眾權益，不管縮管隔離為5天，或者3天，還是有人會受到影響，最乾脆的作法是直接把新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四類，但如果近期仍堅持不降，最合理的作法就是提前結束一般人投票時間，把後面一個小時或者一個半小時讓給確診者投票。

且進一步可以再用快篩分流，黃高彬說，確診者投票日當天如果快篩陰性，就可以在一般人投票時間出門投票，至於投票日快篩仍陽性者，就在特定時段出門投票。

▲大選投票，確診者權益是否受影響備受關注，圖為投票資料照。（圖／記者周宸亘攝）



黃高彬舉例，如果投票原本是下午4點結束，那這次一般人投票就提前結束，在下午2點半或者3點時改開放確診者投票。他說，這是比照韓國的作法，韓國在投票時間後多空出1個半小時給確診者投票，且該國人口是我國的兩倍都可以做到，我們沒道理不行，選務人員相關防護應該都可以安排。

黃高彬說，如果讓確診者無法投票，難保民眾會不會為了投票不通報確診，屆時出現在投票所混在人群，恐怕會造成群聚發生，難保不會衝擊本土疫情。

中選會主委李進勇日前表示，若要特設投票所或延長投票時間，在法令及選務實務上都無法克服，且大法官690號解釋也認定沒有違憲。另也強調，只要民眾根據「傳染病防治法」的規定可以出門的話，就可以來投票，中選會隨時配合，選務絕對沒有所謂趕不上的問題。

莊人祥昨說明，大選只要能夠出門就能投票，現在對於確診者縮短隔離時間、或是短暫外出投票等相關事宜，召開專家會議討論；而其他國家大部分針對確診者，不管是強制性或建議性都要隔離，這些措施也是保護其他健康的人。

針對為投票出現確診黑數，莊人祥昨表示，的確是可能會有少部分的人，相信台灣民眾都還相當遵守防疫規定，指揮中心今日也會請中選會來說明相關議題，有什麼問題都可以提問。