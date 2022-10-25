《橋牌社》導演被貼標籤怒了！酸王浩宇、焦糖哥哥「下幹孩子」

▲《國際橋牌社》導演汪怡昕。（圖／國際橋牌社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《國際橋牌社》導演汪怡昕日前參與新北市三重、蘆洲區時代力量議員參選人王景弘的成立茶會，被民進黨桃園市前議員王浩宇轉發說「導演好了啦」，雙方開始透過網路隔空交火。汪怡昕也發文表示，「當正經的幕僚不會，當貼標籤的下幹孩子」。

汪怡昕23日到三重三張公園，參加新北市三重蘆洲的市議員參選人王景弘的成立茶會；他表示，王景弘是個有意思的怪人，在資訊領域浸淫多年，在台上說了「一個人一輩子做好一件事就好」讓他特別有感，因此推薦給三蘆的朋友，這個傻子需要一點支持！」事後，王浩宇於25日截圖該文轉發說「導演好了啦」，點燃雙方砲火。

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▲民進黨桃園市前議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



汪怡昕25日晚間發文表示，「呵，這個英派寶貝浩宇，和另一個英派寶貝焦糖真的很關心我，我的發文他們都跟得很緊，是真愛啊！一下發文暗示我是33支持者，一下暗示我是時力支持者，和吳祥輝老師吃個飯，又暗示我是反賊，還到處放話我是忘恩背義的藍白粉。我問過了好多次，也問過你們黨部高層，誰被我忘恩背義了？都沒人回答我耶！」

汪怡昕說，「當正經的幕僚不會，當貼標籤的下幹孩子，節奏倒是很統一，是英派的中央廚房供稿嗎？還是因為我初選不挺焦糖挺林延鳳，所以得罪了你們嗎？抑或是怕和平歸來聲量好？呵。好了啦，如果你們覺得這樣很棒、對選舉很有幫助，就繼續囉！」

對此，王浩宇則回擊，他對《國際橋牌社》沒有意見，單純批評汪怡昕挺時代力量提出的候選人，「這跟民進黨內派系的關係是？況且我也不是什麼你所謂的英派，不要亂貼標籤」，「說我跟焦糖是英派＃下幹孩子，是在Hello？這幾年時代力量誤國，台派還看不懂嗎？」

最後，汪怡昕則回，「呵，王浩宇和焦糖先幫別人的發文貼標籤，再來喊冤，是下幹啊，不然呢？好了啦，議員初選都過了，英派雙寶也都沒上，可以了啦！一直審查我的發文，貼我標籤，也不會讓你們選上啊，揪眾這套省省了吧！一個好好的候選人被你們搞成什麼樣子，呵！」

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