宜蘭七賢村疑「防水閘門沒關」釀淹水　他向監察院檢舉林姿妙怠職

▲宜蘭16日淹水救災。（圖／記者游芳男翻攝）



記者陶本和／台北報導

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，蘭陽溪旁的員山鄉七賢村防水閘門，疑因為半夜忘了關閉，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水深80公分淹沒路面。對此，民進黨前議員王浩宇則向監察院檢舉宜蘭縣長林姿妙，以及相關管理權責單位怠職。

低窪地區且鄰近蘭陽溪的宜蘭縣員山鄉七賢村，因宜蘭大雨不斷，蘭陽溪水暴漲，疑因為半夜忘了關閉防水閘門造成溪水倒灌，雖然後來緊急關閉閘車，但七賢村部分地區已是汪洋一片。

宜蘭警分局表示，16日上午獲報員山鄉溪州大排因溪水暴漲致道路積水，警方立即赴現場查看，積水已淹至道路導致車輛無法通行，員警為避免行經用路人遭受危害於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，將路段封閉，並於現場實施交通指揮及管制，第一河川局人員至現場表示待水位稍退，將進行抽水使道路恢復通行。

對此，王浩宇透過臉書表示，水利署出錢幫忙蓋，蓋好之後通常會移交給水利會或地方管理。因此，他也向監察院正式提出檢舉，檢舉宜蘭縣長林姿妙、相關管理權責單位怠職。他希望監察院依法查處、糾正宜蘭縣政府造成民眾生命財產安全威脅之相關違失。

▲宜蘭淹水。（圖／記者游芳男翻攝）