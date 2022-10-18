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王浩宇自曝「分手新竹職軍」原因曝！半夜偷哭討抱　網歪樓狂cue他

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲王浩宇感嘆，遠距交往不容易。（圖／翻攝自王浩宇FB） 

記者施怡妏／綜合報導

民進黨桃園市前議員王浩宇今（18）凌晨突然有感而發，透露自己最近恢復單身，與新竹職軍分手了，偷偷在房間哭，感慨公眾人物的感情生活很辛苦，另一半也是，交往的三任中有兩任是遠距離，維繫感情不容易。貼文一出，不少網友在留言鼓勵他，並隔空呼叫「四叉貓」劉宇，「劉宇安慰他一下好嗎？」

王浩宇深夜有感在臉書發文，一開頭就寫「最近恢復單身」，在房間偷偷哭了一下，透露最近工作壓力大，晚上看館長影片看到生氣，「實在不懂，館長憑什麼這樣用髒話亂罵人？」但身邊卻沒有可以陪他宣洩情緒的人。

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他感慨，公眾人物談感情不容易，另一半也是，一起出去都會被指指點點，需要很大的勇氣。他分享過往的戀愛經驗，「從陪我經歷罷免的台北老師，到罷免後認識的高雄老師，到年初認識的新竹軍職」，後面兩任都是遠距離，「遠距交往真的是很辛苦的一件事」。

他人在桃園，但是另一半卻在新竹，加上軍人假期不穩定，對方又被派到基隆、宜蘭受訓，「距離太遠，最後關係就很難維繫，我覺得很不好意思。這時候，只想抱抱」。過了1小時後他又發文，「感動，說心情不好，宵夜就有朋友送來」。

貼文一出，不少網友湧入留言區安慰他，「加油，你要想著很多粉絲從你這裡和夥伴生活得到正面的力量和快樂」、「有緣的最終仍會留下，加油」、「依你的條件絕對可以遇到更適合的，加油」、「遠距真的很辛苦，因為不常見面」、「還好吧，在台灣哪算遠，我半個地球的怎麼辦」。

另外也有不少人留言狂cue劉宇，「貓貓3分鐘後抵達摩鐵」、「你跟貓貓一起徵婚好了」、「四叉貓。劉宇（滾動） 這裡需要你的安慰抱抱」、「劉宇在哪」。

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