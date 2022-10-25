好食好事「食農創生」！彰化「咖啡渣天然驅蚊香」紅到日本去 　

▲好食好事輔導青農創生。（圖／好食好事基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，在彰化試辦「食農創生計畫」，與知名網路群募平台合作，輔導6家食農團隊進行群眾募資。歷經2個月的募資吸引逾3萬人次造訪團隊的募資網頁，已全數達標，「彰化長日咖啡」咖啡渣蚊香更因而獲得日本買家的青睞，將和3業者簽約，成功讓國際看到台灣農產的實力。

彰化食農創生團隊創造出總計219萬的募資金額，平均募資達成率266%，好食好事基金會為鼓勵團隊優異的表現，成功完成群眾募資的6個食農團隊皆獲得新台幣10萬元獎勵金；除此之外，募資金額82萬的「藝龍種苗公司」榮獲「募資金額最高獎」，「贊助人數最多獎」則由募資贊助人數達1,307人的「幸福販賣所」獲得，兩間團隊分別獲得新台幣50萬獎金。

▲好食好事基金會啟動食農創生計畫。(資料圖／好食好事基金會提供）

好食好事基金會長期推廣台灣食農產業創新，自2018年起海選台灣具優質潛力的食農新創企業進入「好食好事加速器」，在評選過程中基金會走訪全台，發現許多農業縣市不乏許多高品質食農產品，但受限於行銷推廣資源、在地青年人才不足等因素，使得企業難以入選加速器計畫，相當可惜。

因此，好食好事基金會於2022年啟動台灣第一個以食農為主題的地方創生計畫「好食好事食農創生計畫」，並特別選定中台灣農產基地、食農產品多樣化冠於全國的彰化縣作為試辦基地，希望可以找出彰化地區具發展潛力且可以拉動地方發展之在地企業，帶動人才回流，振興地方經濟、永續發展。

▲頂新和德基金捐助人代表魏應充(左四)關心社頭半線香草莊園。(資料圖／好食好事基金會提供）

「好食好事食農創生計畫」6家參與團隊分別為：永靖四芳社區(精油、荖葉)、彰化長日咖啡(八卦山咖啡)、二林蘭輝酒莊(葡萄酒)、埤頭藝龍種苗(百香果)、社頭半線香草莊園(香莢蘭)及員林幸福販賣所(霜淇淋)。經過為期5個月的專業課程訓練、業師現地輔導、青年創業小聚等訓練與活動，在經營體質、生產技術、產品設計、行銷觀念等方面有明顯的成長與提升。

▲好食好事基金會啟動食農創生計畫。(資料圖／好食好事基金會提供）

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，從本次群眾募資結果得以驗證，彰化縣農產能夠生產出受都會型消費者及具國際買家青睞的食農產品，亟具發展潛力。因此，好食好事希望透過「食農創生計畫」，協助彰化地區食農中小企業有效成長，繼而創造在地就業機會、促成青年返鄉、推動地區永續發展，以達促進地方創生之目的。