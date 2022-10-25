獨／三峽母女遭軍卡輾斃　丈夫淚灑殯儀館：軍方不處理我做鬼抓他

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒魂斷輪下；肇事上兵慌張說，「我不知道…」死者丈夫心碎淚崩；稍早檢方相驗遺體時，丈夫臉帶淚痕表示，「如果軍方不處理，我做鬼抓他（肇事者）！」

▲三峽軍卡右轉撞機車，導致母女雙亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

當時軍卡準備右轉，疑似視線死角擦撞機車，母女倒地後遭到軍卡輾過，身受重傷送醫不治。肇事的27歲陳姓上兵受到驚嚇，面對媒體提問時慌張說，「我不知道…我不知道」。製作筆錄前曾向警方表示，對於撞死母女一事感到抱歉，並解釋是因為視線死角釀禍。死者丈夫接到噩耗，痛哭失聲說，「副駕就坐著一個人，怎麼會沒有看到呢！？」

▲女童父親臉帶淚痕表示，「如果軍方不處理，我做鬼抓他（肇事上兵）。」（圖／記者陳以昇攝）

據了解，母親致命傷在於肋骨斷裂，女兒則是頸椎斷裂，家屬以及軍方均要求車禍鑑定，詳細肇責仍待調查，目前檢方已將遺體發還給家屬。死者丈夫滿臉淚痕面對媒體表示，目前軍方態度良好並承諾會協助處理，「現在他們不處理也不行了，如果不處理，我做鬼抓他！」

據了解，43歲母親平時會先帶孩子上學後再去工廠上班，是家裡的主要經濟支柱，日前小女兒確診，她一肩扛起整個家的照顧重擔，而其丈夫則是計程車司機。如今妻女魂斷軍卡輪下，丈夫深感絕望，除了難以開口跟就讀國小二年級的8歲大女兒提到這件事，對未來也不知如何是好。

▼母親（右）跟小女兒（左前）遭遇死亡車禍，父親心碎不知如何跟大女兒（後）提起。（圖／翻攝自死者臉書）



