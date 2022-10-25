才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒魂斷輪下；肇事上兵慌張說，「我不知道…」並稱是視線死角釀禍，死者丈夫崩潰罵，「怎麼會沒看到呢！？」據悉，女童日前確診新冠肺炎，今天剛解隔離要開心返校，沒想到途中遭遇死劫。

▲母親（右）跟小女兒（左前）遭遇死亡車禍，父親心碎不知如何跟大女兒（後）提起。（圖／翻攝自死者臉書）

此外，軍卡副駕的押車下士也成為被討論的對象，PTT上有網友說，「好奇問...副駕沒在幫忙看，給指示嗎」、「副駕不是都坐安官」、「所以副駕不用幫忙看嗎？記得會有長官押車」、「押車的呢」、「押車軍官要飛了」；但也有人不以為然，回說「押車的很少會指導駕駛怎麼開車吧」、「如果機車在這個位置看不到吧」。

▲三峽軍卡撞機車，母女慘死輪下。（圖／記者陳雕文翻攝）

死者丈夫接到噩耗，衝到醫院認屍時痛哭失聲，他氣憤提問，「副駕就坐著一個人，怎麼會沒有看到呢！？」無法接受上兵以視線死角作為撞死妻小的理由。

▲死者丈夫心碎走進交通分隊製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，43歲母親平時會先帶孩子上學後再去工廠上班，是家裡的主要經濟支柱，上星期曾於臉書發文說，「睡個覺還要帶口罩，小女兒確診…」幾乎扛起整個家的照顧重擔，而父親則是計程車司機。如今母親與小女兒母親斷魂軍卡輪下，讓父親徹底崩潰。此外，父親完全不知道如何開口，跟就讀國小二年級的8歲大女兒提到這件事…

▲女童面對鏡頭總是露出燦爛笑容，沒想到歡樂返校當天遭遇死劫。（圖／翻攝自死者臉書）

肇事上兵隸屬的第六軍團發聲明回應，對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。

▼軍方派出高階幹部到醫院慰問家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）