　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒魂斷輪下；肇事上兵慌張說，「我不知道…」並稱是視線死角釀禍，死者丈夫崩潰罵，「怎麼會沒看到呢！？」據悉，女童日前確診新冠肺炎，今天剛解隔離要開心返校，沒想到途中遭遇死劫。

▲▼車禍。（圖／翻攝自死者臉書）

▲母親（右）跟小女兒（左前）遭遇死亡車禍，父親心碎不知如何跟大女兒（後）提起。（圖／翻攝自死者臉書）

此外，軍卡副駕的押車下士也成為被討論的對象，PTT上有網友說，「好奇問...副駕沒在幫忙看，給指示嗎」、「副駕不是都坐安官」、「所以副駕不用幫忙看嗎？記得會有長官押車」、「押車的呢」、「押車軍官要飛了」；但也有人不以為然，回說「押車的很少會指導駕駛怎麼開車吧」、「如果機車在這個位置看不到吧」。

▲▼三峽軍卡撞機車，母女雙亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲三峽軍卡撞機車，母女慘死輪下。（圖／記者陳雕文翻攝）

死者丈夫接到噩耗，衝到醫院認屍時痛哭失聲，他氣憤提問，「副駕就坐著一個人，怎麼會沒有看到呢！？」無法接受上兵以視線死角作為撞死妻小的理由。

▲▼父親心碎走進交通分隊製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

▲死者丈夫心碎走進交通分隊製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，43歲母親平時會先帶孩子上學後再去工廠上班，是家裡的主要經濟支柱，上星期曾於臉書發文說，「睡個覺還要帶口罩，小女兒確診…」幾乎扛起整個家的照顧重擔，而父親則是計程車司機。如今母親與小女兒母親斷魂軍卡輪下，讓父親徹底崩潰。此外，父親完全不知道如何開口，跟就讀國小二年級的8歲大女兒提到這件事…

▲▼車禍。（圖／翻攝自死者臉書）

▲女童面對鏡頭總是露出燦爛笑容，沒想到歡樂返校當天遭遇死劫。（圖／翻攝自死者臉書）

肇事上兵隸屬的第六軍團發聲明回應，對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。

▼軍方派出高階幹部到醫院慰問家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼軍方派人到醫院慰問。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
他肺部兩側全發炎！醫一問才知「防疫錯誤」　慘住院2週
國道一號追撞車禍！他下車慘變「夾心肉餅」
才剛解隔　6歲女童開心重回幼兒園　卻和母魂斷軍卡輪下
兒買房父床戰女房仲！上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同
快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人
三峽母女絕命視角曝！　軍卡右前輪輾過雙亡
新北再增16處科技執法！　全路段一次看
小額「洗發票」慘了！　抓到45件獎金全沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

獨／兩機關監控超大詐騙集團「收網均撲空」　內鬼竟是自己人

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人

獨／15尊媽祖為他加碼行程！虎尾糖廠媽遶境高雄　信眾淚謝慈悲

三峽母女絕命視角影片曝！軍卡撞倒機車　右前輪推輾壓過雙亡

國道貨車臨停外側道　他下車做這件事…慘變夾心肉餅幸運斷手

新北市再新增16處科技執法　12月1日正式開拍…全路段看這裡

薑母鴨吃上火！台東打群架搬花盆猛砸　網譏：殺手歐陽盆栽？

新北警10個月阻詐4億多元　扣不法金額2億！侯友宜表揚129人

兒買房父竟床戰女房仲！雜貨店內上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

儀式感足、霸氣給承諾　中肯分析為何女生暈8+9

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

趁女友熟睡幫畫「臉譜」　她起床眼神超凶狠瞪男友

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

才剛解隔離…6歲女童開心重回幼兒園　卻和母親魂斷軍卡輪下

獨／兩機關監控超大詐騙集團「收網均撲空」　內鬼竟是自己人

快訊／「牛樟芝大王」吸金30億擴大　檢調第2波約談前高層3人

獨／15尊媽祖為他加碼行程！虎尾糖廠媽遶境高雄　信眾淚謝慈悲

三峽母女絕命視角影片曝！軍卡撞倒機車　右前輪推輾壓過雙亡

國道貨車臨停外側道　他下車做這件事…慘變夾心肉餅幸運斷手

新北市再新增16處科技執法　12月1日正式開拍…全路段看這裡

薑母鴨吃上火！台東打群架搬花盆猛砸　網譏：殺手歐陽盆栽？

新北警10個月阻詐4億多元　扣不法金額2億！侯友宜表揚129人

兒買房父竟床戰女房仲！雜貨店內上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同

陸狗仔爆「周姓女藝人」遭渣男劈腿！　3線索讓網友驚了：只有她

首派索馬利蘭！65名外交替代役男派遣14國　外交部：恢復疫前規模

味王新添速食麵產線年底試車　產能可望提升二成助攻營運

抹茶可以幫助美白！「6大驚人好處」專家激推　還能降死亡率

李晨薰兩場先發餅總都有看　經典賽觀察U23業餘3投

台股重返疫前行情　專家：再守不住就回測萬一

我中了！高市府增列10.78億　每月加碼送7000元補助對象曝光

玖壹壹春風認「卡關」　曝「周杰倫豪爽1暖舉」：眼淚流了三天　

一家5口水壩戲水成悲劇！溺水3人獲救　夫妻倆救人雙雙溺斃

手刀開搶！高雄星級飯店18間「三麗鷗主題房」5折　還送免費早餐　

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

2果樹被噴藥枯死埋殺機　兇嫌母曾勸：當賠錢算了

亡夫託夢「身體很痛」　長子拿走爸爸部分骨灰挨告

母伴6歲女兒上學遭軍卡撞死　校方哽咽回應

失業男賣3隻鍬形蟲換錢　遭判6月

三峽重大車禍　母女雙載遭軍卡撞擊命危

更多熱門

相關新聞

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒當場失去心跳，送醫仍不治；肇事的上兵也受到驚嚇，面對媒體提問時慌張說，「我不知道…我不知道」。死者丈夫進入交通分隊製作筆錄時崩潰罵，「怎麼會沒看到呢！？」

母伴6歲女兒上學遭軍卡撞死　校方哽咽回應

母伴6歲女兒上學遭軍卡撞死　校方哽咽回應

三峽重大車禍　母女雙載遭軍卡撞擊命危

三峽重大車禍　母女雙載遭軍卡撞擊命危

女兒不幫舔毛　貓媽怒揮拳教訓

女兒不幫舔毛　貓媽怒揮拳教訓

強震肉身護女骨折　受困玉里超商母女傷癒出院

強震肉身護女骨折　受困玉里超商母女傷癒出院

關鍵字：

母女軍用卡車解隔離

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

三峽母女遭軍卡輾斃　肇事上兵嚇壞：對不起

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面