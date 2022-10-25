家庭支柱慘死...妻女慘遭軍卡輾斃　他心碎：怎麼會沒看到！

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一對母女25日早上7點多機車雙載前往幼兒園，直到剩2分鐘左右的車程距離時，遭一輛軍卡撞倒輾壓，43歲母親及6歲女兒當場失去心跳，送醫仍不治；肇事的上兵也受到驚嚇，面對媒體提問時慌張說，「我不知道…我不知道」。死者丈夫進入交通分隊製作筆錄時崩潰罵，「怎麼會沒看到呢！？」

▲三峽軍卡右轉撞機車，導致母女雙亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時軍卡正準備右轉，疑似視線死角擦撞機車，母女倒地後遭到軍卡輾過，當場失去呼吸心跳。警消獲報趕抵現場，緊急將母女送醫搶救，但歷經兩個小時的急救，母女仍因傷重雙雙不治。

●肇事者深感抱歉

肇事的27歲陳姓上兵受到驚嚇，面對媒體提問時慌張說，「我不知道…我不知道」。製作筆錄前曾向警方表示，對於撞死母女一事感到抱歉，並解釋是因為視線死角釀禍。

▲三峽軍卡事故，母女遭輾雙亡，肇事上兵驚魂未定，頻頻低語，「對不起」。（圖／記者陳雕文攝）

●軍方撞死家庭支柱

死者丈夫接到噩耗，衝到醫院認屍時痛哭失聲，隨後得知軍用卡車當時一共乘坐2人，他氣憤提問，「副駕就坐著一個人，怎麼會沒有看到呢！？」無法接受上兵以視線死角作為撞死妻小的理由。

▲死者丈夫心碎走進交通分隊製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，死者（43歲）平時先帶孩子上學後再去工廠上班，是家裡主要的經濟支柱，如今與小女兒斷魂軍卡輪下，讓丈夫徹底崩潰。此外，丈夫完全不知道如何開口，跟就讀國小二年級的8歲大女兒提這件事，只能以淚洗面。

女童就讀的幼兒園長表示，「孩子從中班開始在我們這邊就讀，個性比較內向，喜歡畫畫，但會主動協助別人，且學業也跟得上，至於父母跟校方的互動也很良好，因為女童的姊姊過去也是我們幼兒園的學生，跟其父母有多年情感，接到母女倆的噩耗非常震驚…真的難以接受，現在只希望女童的爸爸堅強、節哀。」