高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

▲立委高嘉瑜。（圖／記者張君豪翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近來國門開放，國人搶赴日旅遊，但日本目前未認證高端疫苗，若未接種3劑高端以外的疫苗，赴日需另外花3500自費做PCR，對此，立委高嘉瑜18日呼籲，高端有製造及PCR檢驗的能力與套件，高端應該要負起責任，針對打高端後赴日的民眾提供免費PCR檢驗或補償。

日本目前認證的疫苗，包含：BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。部落客林氏壁也在臉書提醒，若未符合日本的施打疫苗條件，需在出國前72小時持有PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

高嘉瑜表示，雖然打疫苗不是為了出國，但問題是高端沒有盡到責任取得國際認證，而讓其他國家對其有額外條件，這對100萬打高端的民眾非常不公平。高端要做的，除了要符合台灣人的期待也應負起責任，PCR的部分，若高端有能力可以負擔和處理，應該想辦法解決。

高嘉瑜指出，政府、人民給予高端這麼多的支持與支援，但高端自己該負的責任卻都沒有做到，辜負台灣人對高端的期待和支持，這點高端應該要負責。指揮中心除應研議對高端求償，也應在高端保護力不明、未取得國際認證導致民眾有疑慮時，提供與高端相近的novavax供民眾補打。

高嘉瑜解釋，據衛福部公開資料顯示：高端公司除推展疫苗外，早在2020年就已成功通過專案製造「PCR新型冠狀病毒核酸檢驗組」，且符合歐盟CE認證要求，也開了一家生技公司，甚至還承包過機場PCR的檢驗業務。

對於高端檢疫量能，高嘉瑜指出，既然高端有製造及PCR檢驗的能力與套件，就應該負起責任，針對打高端後赴日的民眾提供免費PCR檢驗或補償。

對於高端疫苗，高嘉瑜表示，高端保護力效益成謎，指揮中心應提供民眾補打疫苗選項，據去年EUA的附帶條件，高端本應於今年7月檢送「國內外」疫苗保護效益評估報告，卻遲至9月才在官網隨便發篇聲明就想敷衍了事，也被衛福部勒令補件，而月底前若未完成補件，衛福部就應依法廢止EUA。

高嘉瑜呼籲，指揮中心應在高端保護力不明、未取得國際認證導致民眾有疑慮時，提供相應的疫苗如novavax供民眾補打，並立即研議對高端求償政府及民眾所遭受的損失。