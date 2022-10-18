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社會 社會焦點 保障人權

怒殺馬國女大生裁定羈押　意外曝「肇事逃逸前科」...改過1次名

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺因不滿24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，交往僅5天狂花他10萬元，因此心生不滿，本月13日2人再度起口角，一氣之下竟動手殺害蔡女，但他聲稱「只是想嚇嚇她」豈料竟鬧出人命，當場嚇壞逃離現場。17日經士林地檢署檢察官複訊，依殺人重罪，且有逃亡等向法院聲請羈押，稍早裁定收押，也意外曝光他前科及本名。

陳嫌聲稱與蔡女是情侶關係，2人從4月間於IG上認識，但當時蔡女仍未與前男友分手，直到8月間分手後，2人才有進一步發展，10月8日才正式交往，而交往的5天中，曾多次發生性行為。

他進一步表示，2人交往的這5天來，去了101約會、出入高檔餐廳等，花了他將近10萬元，因此心生不滿，直到13日上午11時許再次爆發爭執，失手將人殺害，他強調「只是想嚇嚇她而已」，沒想到身高160cm、體重只有38公斤的蔡女卻沒了呼吸，當場嚇壞離開現場，所以也沒有伴屍。

經將近2小時問訊製作筆錄，17日晚間移送士林地檢署，檢察官複訊後發現陳嫌原名為陳巍元，在2012年9月22日駕駛小貨車撞傷自行車騎士隨後逃逸，南投警方通知他到案，他辯稱「沒聽到聲音，不知道有撞到人」檢方採信他的說詞，予以不起訴處分。

▼24歲蔡姓女大生遭陳男殺害。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

據悉，陳嫌為南投人、大學肄業，家中還有1名胞姊，他北漂後以工人為業，今年7月在新北鶯歌承租房子，疑篤信佛教的他家中擺放多本佛經，房間也放了數個飛機杯，2樣東西也顯示出他極反差個性。

陳嫌案發後於租屋處，吞下大量止痛藥前甚至先傳訊給父母「我殺了人，我想了斷」等字眼，其父母看完簡訊立刻報案，期間，更不斷催促警方快點前往兒子租屋處。

▲▼殺馬國女、陳嫌 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲30歲陳柏諺稍早法院裁定收押禁見 。（圖／記者黃宥寧攝）

就醫過程，陳嫌再次說「我殺了一個人，在士林大東路」警方不敢大意，立刻請士林警前往破門，果然發現蔡女全身被棉被覆蓋住，已無生命跡象，陳父不敢置信更吐了一句「我兒子以前不會這樣..」。

17日下午陳嫌移送士林地檢署檢察官複訊，檢方依殺人重罪，且有逃亡、滅證之虞等為由向法院聲請羈押，法院漏夜召開聲押庭，稍早裁定收押，但不禁止接見通信。

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