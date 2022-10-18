玩具店老闆竟是暴力男！把2歲童打到肝臟撕裂　躺地奄奄一息

▲玩具店老闆因女友小孩不乖，竟與女友輪流毆打，導致男童遍體鱗傷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南一名玩具店老闆不滿女友的2歲兒不乖，竟與女友以徒手、愛的小手、棍子毆打他，導致男童肝臟撕裂傷、四肢及軀幹多處擦挫傷。有民眾逛玩具店時，驚見男童身上多處有傷，向警方報案。台南地院近日審結，依成年人故意對兒童共同犯傷害罪，判處玩具店老闆有期徒刑1年。

判決書指出，台南一名玩具店老闆與許姓女友在網路上結識，後來交往並同居，兩人在2020年8月17日到24日間，因許女的兒子不願意洗澡、睡覺，2人在氣憤之下，輪流以徒手、愛的小手、棍子等方式，狠心毆打當時年僅2歲的男童。男童被打的又哭又叫，全身遍體鱗傷。

有民眾在8月24日晚上逛玩具店時，發現2歲男童頭、手、腳全身多處有傷，還躺在地上，看起來奄奄一息，懷疑他遭到家暴，趕緊向警方報案。男童在警方、社工的協助下，被送醫治療，經院方檢查，男童受有肝臟撕裂傷、四肢、軀幹多處擦挫傷、廣泛性皮下血腫等傷害。

法官日前先審理許女，許女一再強調她很愛小孩，供稱「如果要打早就打死了」，法官認為他沒有任何悔意，判處許女有期徒刑1年2月，仍可上訴。

台南地院近日審理玩具店老闆，法官認為玩具店老闆對於男童不聽話行為，本應理性溝通，並善盡保護、教養的責任，然被他卻與許女共同毆打男童成傷，但他在審理時終能悔悟，坦承犯行，因此依成年人故意對兒童共同犯傷害罪，判處老闆有期徒刑1年，仍可上訴。