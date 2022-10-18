　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

婦團揭性私密影像修法破口　高嘉瑜：受害者恐懼隨時「被威脅」

▲▼范雲、高嘉瑜出席「性私密影像官方草案有破口」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲（左）、高嘉瑜（中）出席婦女團體記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為遏止數位性暴力犯罪事件，立法院審議4部修法草案。去年遭前男友林秉樞施暴引發社會震驚的民進黨立委高嘉瑜18日表示，現行修法版本並未納入合意拍攝的影像被用來威脅的犯罪樣態，受害者隨時處於被威脅的恐懼裡，就像不定時炸彈；另有受害人透過影片現身說法表示，前男友分手後將她的照片上傳到社交平台，數量多到像是新的帳號，而自己卻只能一張張檢舉，而加害者甚至將照片轉移到「境外」的社交平台，法律受限於地域性，無法要求境外網站下架。

婦女救援基金會、民間司法改革基金會、勵馨基金會等民間團體今天上午舉行「性私密影像官方草案有破口，應完善杜絕數位性暴力橫行」記者會，邀請民進黨立委范雲、高嘉瑜等人與會，呼籲儘速三讀通過《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》修正草案。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，根據婦援會統計，數位性暴力被害人的性私密影像，有高達6成是「合意／自願（含誘騙）」拍攝的，但現行相關修法及立法草案並未納入威脅要散佈這類影像的犯罪型態。

高嘉瑜表示，很多合意拍攝的性私密影像被作為威脅、脅迫的工具和手段，法律面卻沒有任何預防、要求下架或刪除的機制，受害者隨時處於被威脅的恐懼裡，就像不定時炸彈，時刻擔心影像是否會被放在網路上，以她自己的案例來說，根據筆錄記載，其中一名受害者因為對方手上握有性私密影像，成為加害者的「工具」，由於對方之前也拿照片威脅前女友，她擔心自己的照片也會被散布，不得已幫對方做了很多自己不願意做的事情；該名加害者也把前女友的性私密照片用Line傳給朋友，但法官卻認為只傳給一個人，不算散布。

范雲強調，性影像本身並不可恥，可恥的是未經同意的散布和以此威脅，網路上的分享及留言造成很多傷害，不亞於實體遭遇性暴力的痛苦，許多被害人因此對人失去信任，不敢跟人發生親密關係，連跟陌生人說話都會感到害怕。

范雲直指，應該透過修法補足3大破口：第一，官方修法草案沒有納入合意拍攝照片被威脅的樣態，只能用《刑法》恐嚇罪處理，然而被威脅者已經成為數位性暴力的被害者；第二，草案沒有要求24小時下架機制；第三，沒有要求加害者自主下架，現行只能用《刑事訴訟法》的搜索扣押程序處理，她主張應設計保護令的機制，要求加害者自主下架。她強調，希望專法的精神能夠納入這4個修正草案中，這次立法涵蓋的犯罪種類一定要充足，否則修法將會變得「零零落落」。

▲▼范雲、高嘉瑜出席「性私密影像官方草案有破口」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼范雲、高嘉瑜出席「性私密影像官方草案有破口」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵
獨／黃義交1998年帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光
LIVE／黃義交家屬含悲認屍　好市多又要換銀行！會員怒喊煩
長榮空姐穿「氣球比基尼」 ！　嫩腰美腿全都露
快訊／好市多卡被搶親！　國泰世華回應
古天樂驚證實「神經全壞死」！　急入院動手術
好市多慘了！　聯名卡換東家「會員超反彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸：沒當過民代「比較沒經驗」

陳時中超速挨罰！　徐巧芯嗆「迴力鏢來了」：用7.3倍力量對待他

黃義交墜樓亡　周玉蔻節目上談生死：生命轉個彎就是征服

暴雨近10人被關水門外　柯文哲：有通知！但民眾「不太信邪」

柯文哲輔選不顧災情被罵爆　黃珊珊：SOP、分層負責比較重要

綠營要求說明與統派團體關係　張善政：根本沒有這回事！

批陳時中卸責採購高端缺失　民眾黨團要監察院即刻介入調查

轟柯文哲草菅人命　簡舒培曝：12人「關在水門外」6小時才救出

黃義交墜樓　黃珊珊不捨：他像個陽光大哥哥非常溫暖

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸：沒當過民代「比較沒經驗」

陳時中超速挨罰！　徐巧芯嗆「迴力鏢來了」：用7.3倍力量對待他

黃義交墜樓亡　周玉蔻節目上談生死：生命轉個彎就是征服

暴雨近10人被關水門外　柯文哲：有通知！但民眾「不太信邪」

柯文哲輔選不顧災情被罵爆　黃珊珊：SOP、分層負責比較重要

綠營要求說明與統派團體關係　張善政：根本沒有這回事！

批陳時中卸責採購高端缺失　民眾黨團要監察院即刻介入調查

轟柯文哲草菅人命　簡舒培曝：12人「關在水門外」6小時才救出

黃義交墜樓　黃珊珊不捨：他像個陽光大哥哥非常溫暖

台灣女婿AKIRA二度力挺高雄影展　合體楊小黎、9m88

震懾北韓禁第7次核試！美韓月底「聯合空中軍演」　出動250架戰機

狂砍22刀殺了養他長大的阿嬤！竟先拿錢買春　舅舅氣到當庭飆髒話

曾文水庫拉警報！蓄水不到5成 黃偉哲一招多1.6萬噸「放流水」

客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

色老頭轉世？柯基緊盯「電視辣妹」定格不動　一播廣告秒撇頭走掉

酒駕慣犯喝茫改騎「電動滑板車」　法官仍認酒駕判刑2月罰1萬

孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

《棒棒堂》拿鐵爆7年婚斷首發聲！　分手妹心碎宣布：關係按下暫停鍵

30年「康樂街牛肉湯」頂讓！　李懿崩潰連喊6不：上上周才說好喜歡

政治熱門新聞

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

快訊／遭爆料搶快闖紅燈　陳時中競辦回應了

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：有10人被關在水門外

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬

黃義交墜樓！　媒體人貼合照提「4沒有」

侯家軍正妹戴湘儀 開噴林佳龍災情跑哪　PTT：他是平民

更多熱門

相關新聞

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

民進黨台北市長參選人陳時中今日在路口拜票時，因聲音過大，遭到附近居民痛罵「吵死了王八蛋」。對此，媒體人張禹宣怒嗆，陳時中跑去社區大樓的一側用大聲公鬼吼鬼叫，許多內湖社區大樓都有軍公教退休人員居住，根本沒那麼早起，就算上班族，早上起來被這麼一鬧也是整把火，「重點是最熟悉內湖區域的在地立委高嘉瑜都沒出現，根本不想淌這趟渾水。」

跨黨女立委籲：正視月經貧窮　推動「校校有衛生棉」政策

跨黨女立委籲：正視月經貧窮　推動「校校有衛生棉」政策

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案

蔡英文私下講話會用讀稿機？高嘉瑜脫口說出答案

高職校長性騷遭判刑「仍與受害者同校」　立委批：制度失靈

高職校長性騷遭判刑「仍與受害者同校」　立委批：制度失靈

原能會主委爆職場性騷　范雲、賴品妤批

原能會主委爆職場性騷　范雲、賴品妤批

關鍵字：

高嘉瑜范雲

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「WHY AND 1/2」明年結束營業

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面