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曾被白宮制裁！陸防長接班人是他　港媒：中國向美國示威

▲▼李尚福。（圖／翻攝自觀察者網）

▲被美制裁的李尚福將接任大陸國防部長。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大公布的中央軍委4名委員中，李尚福排名第一，明年3月或將接替魏鳳和擔任大陸國務委員、國防部部長。2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對主管武器工作的李尚福實施制裁。對此，港媒解讀中方此舉大有向美國「示威」之意。

據《星島日報》報導，李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，身兼中國載人航天工程總指揮，無論家庭背景、資歷，更上層樓都是應該的。

文章稱，李尚福也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。

據美國有線電視新聞網（CNN）2018年9月報導，解放軍曾採購了24架蘇-35戰機，2018年又買了S-400飛彈防空系統（S-400 system）。美國國務院當時宣布，由於解放軍採購了俄羅斯戰機與飛彈等多項軍武，他們將針對大陸中央軍委裝備發展部進行制裁。

當時，美國政府不許李尚福使用美國金融系統，凍結其任何資產與利益，也禁止對其發放美國簽證。

《星島日報》報導稱，眾所周知，大陸國防部長最重要職責是從事軍事交流，李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被「冒犯」。

文章認為，一旦李尚福出任大陸國防部部長，中美軍事如何交流，怎麼交流，兩國防長要不要見面，都變得非常微妙。

文章說，從整個政治氣候觀察，李尚福能夠升任防長並不令人意外，因為過去幾年，中共領導人強調要敢於鬥爭、勇於向美示威亮劍，而這次二十大報告更是處處「鬥爭」，並將「敢於鬥爭」寫入黨章。

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